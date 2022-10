Habazin slavila u Draženovu dresu i uz 'Život leti kapetane' i ganula obitelj Petrović

Na svoj 33. rođendan, najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin osvojila je WBC-ov Silver pojas i tako postala prva izazivačica svjetske prvakinje Jessice McCaskill u velter kategoriji. Jednoglasnom odlukom sudaca, djevojka iz Zlatara, pobijedila je iznimno upornu Australku hrvatskih korijena Diane Prazak.

Bila je to teška rovovska bitka. Australska tempašica išla je naprijed svih deset rundi no tehnički potkovanija Hrvatica znalački je kontrirala i pogađala.

Glavna borba večeri nazvane "Memorijalom Dražena Petrovića" započela je nastupom klape Kampanel koje je otpjevala "Život leti kapetane", pjesmu u spomen na legendarnog košarkaša na koju je najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin izašla u ring. S Draženovim plavim dresom iz vremena igranja u New Jersey Netsima.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 22.10.2022., Zabok - Boksacki memorijal Drazena Petrovica u Zaboku. Ivana Habazic i Diana Prazak. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Stoga i ne čudi što su se među Ivaninim navijačima našli i Draženova majka Biserka i brat Aleksandar, sportski direktor HKS-a i Cibonina legenda, posebni gosti organizatora. A oni su, vidjelo se to, bili ganuti Ivaninom gestom da cijelu priču posveti Draženu što je kulminiralo uručivanjem posebnog WBC-ova pojasa obitelji Petrović.

A oni su njoj, još u ringu, poklonili Draženov srebrenjak pa se Ivana rasplakala. A onda je cijela zabočka dvorana Ivani otpjevala "Sretan rođendan". A na isti datum rođen je i Dražen Petrović, sad već davne 1964., pa je tako i došlo do ideje o memorijalu posvećenom jednom od najpopularnijih sportaša koje smo ikad imali.

Rasplesana i hrabra Nika

Obojica hrvatskih poluteškaša, sudionici glavnih uvodnih mečeva, izborila su pobjede tehničkim nokautima. Hrvoje Sep je prisilio na predaju Gruzijca Niku Gvajavu (TKO3) dok je Marko Čalić čak četiri puta rušio Nikolu Mrđu iz BiH (TKO2).

U svom dobro poznatom tempaškom stilu, Sep je slomio i volju svog borbenog protivnika.

- Volim takve suparnike koji želi uzvraćati maksimalnom silinom. Ja nisam visok borac, nemam velik doseg, i moj forte je tempo. Da bih se približio protivniku ja najprije moram primiti udarac i tek nakon toga ja činim njemu štetu. Kada je Gruzijac ispucao sve što je imao, ostao je bez zraka i tada sam došao na svoje. Prvi put sam ga rušio na jetru, a drugi put sam ga gađao u uho, u centar ravnoteže - opisao je Sep svoj put do pobjede koju je u ringu proslavio zajedno s petogodišnjom kćeri koja se zove, zamislite koincidencije, kao i njegov protivnik.

A mala Nikad je hrabra djevojčica koja je te večeri plesala i na velikoj pozornici, zajedno s glazbenom gošćom večeri Mineom.

- Osim nje, u mom timu je bio i Leon Pijetra, najmlađi sin mog trenera Leonarda Pijetraja, a s nama su bili i njegov stariji sin Erik te klupski trener Pavao Dekaris.

Uz Marka Čalića nije bio njegov otac Dorijan, koji je imao obveza s reprezentacijom, ali ga je vodio njegov iranski trener sa švedskom putovnicom Kamran Kabinejad.

- Žao mi je što je od borbe odustao predviđeni mađarski boksač koji ima 50-tak profesionalnim borbi a kako nisam htio da mi propadne termin zamolio sam da mu nađu zamjenu. A ona nije bila te razine pa mi je vrlo brzo postalo jasno da me ne može ugroziti. Premda sam se ja htio uboksavati, odboksati koju rundu više, ja to ipak

Najstariji sudionik priredbe, 40-godišnji hrvatski teškaš Ivica Bačurin, izborio je svoju 33. pobjedu u profesionalnom ringu nokautiravši Srbina Gorana Sučevića na isteku druge runde.

- Prvu rundu sam ispitivao protivnika. Nije bezopasan i nisam htio riskirati dok je svjež. Htio sam osjetiti da se počeo slabije braniti i to se u drugoj rundi i dogodilo. Znam da je to tog mog desnog krošea izgledalo dosadno, no ne bih ga završio tako efikasno da nije bilo te dosadne pripreme - kazao je Bačurin.

Teškaš s petero djece

Ovom upornom Velikogoričanu ovo je bila 48. borba u profesionalnom ringu po čemu je rekorder među hrvatskim boksačima.

- Među tih 48 protivnika bilo je barem deset onih koji su prije ili poslije naše borbe bili svjetski prvaci u raznim federacijama poput Whitea, Bellewa, Gasijeva, Takama, Pianette...

Naš je dojam da bi Ivica mogao i dalje ovako, no što on planira? Do kada?

- Slušat ću svoje tijelo no neću dozvoliti da me suparnici ponizuju. Uostalom, supruga Ivana i ja imamo petero djece, Bornu, Niku, Karlu, Ivana i Emanuela i ja moram misliti na njih.