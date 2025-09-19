Naši Portali
STROJ ZA GOLOVE

Gvardiolov suigrač učinio je nezamislivo, nadmašiio i Messija i Ronalda, pogledajte ove brojke

UEFA Champions League - Manchester City v Napoli
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
1/3
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
19.09.2025.
u 14:00

Haaland sada "lovi" dva Messijeva rekorda. Najbrže do 60 golova za što je Messiju trebalo 80 utakmica i najmlađi igrač koji je zabio 60 golova u LP. Messi je to uspio sa 26 godina i 86 dana

Norveški napadač Erling Haaland novi je rekorder Lige prvaka postigavši 50 golova u samo 49 utakmica. Jubilarni 50. gol u elitnom natjecanju "Starog kontinenta" Haaland je zabio u četvrtak u dresu Manchester Cityja u 2-0 pobjedi protiv Napolija. Do sada je rekord držao Nizozemac Ruud van Nistelrooy, koji je stigao do 50 golova u 62 utakmice. Treći je Argentinc Lionel Messi koji je za 50 golova trebao 66 nastupa. Vodećem strijelcu Lige prvaka Cristianu Ronaldu za 50 golova trebala je 91 utakmica.

Haaland, koji ima samo 25 godina, postigao je 27 golova za Manchester City, 15 za Borussiju Dortmund i osam za RB Salzburg u svojoj dosadašnjoj karijeri u Ligi prvaka. Njaviše je zabio lijevom nogom, 34 gola, 11 desnom, a pet glavom. Najdraža "žrtva" su mu RB Leipzig i Sevilla kojima je zabio po šest golova.

Haaland sada "lovi" dva Messijeva rekorda. Najbrže do 60 golova za što je Messiju trebalo 80 utakmica i najmlađi igrač koji je zabio 60 golova u LP. Messi je to uspio sa 26 godina i 86 dana. Sa 50 postignutih golova Norvežanin se nalazi na devetom mjestu ljestvice strijelaca Lige prvaka.

Na vrhu je Cristiano Ronaldo koji je postigao ukupno 140 golova za Real Madrid, Manchester United i Juventus. Lionel Messi je na drugom mjestu sa 129 golova za Barcelonu i PSG, a treći je Robert Lewandowski sa 105 golova u dresu Borussie Dortmund, Bayern Municha i Barcelone.
Manchester City Joško Gvardiol Erling Haaland

