UŽIVO Spektakl u Manchesteru: Gvardiol na terenu, Napoli rano ostao s igračem manje (0:0)

BURNO NA ANFIELDU

VIDEO Svijet bruji o Simeoneovom ludilu: Krenuo se tući s navijačima, morali su uletjeti zaštitari

Simeone se u trenucima slavlja domaćih navijača sukobio s dijelom publike, čak je nasrnuo na navijače. Morali su ga zadržavati članovi njegove momčadi i članovi osiguranja. Na koncu je dobio crveni karton i ranije je morao u svlačionicu.