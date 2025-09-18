UŽIVO Spektakl u Manchesteru: Gvardiol na terenu, Napoli rano ostao s igračem manje (0:0)

Iako konstantno prijete, nogometaši Napolija ne mogu probiti obrambeni bedem Napolija.
Šutira sada i Gvardiol s nekih dvadesetak metara, ali samo u blok. Visoko su dignuti stoperi Cityja.
Pola sata nogometa, samo jedan pogodak ove večeri. Notirajmo i da je Sporting u 21. minuti protiv Kairata imao jednaesterac, ali nije ga iskoristio Hjulmand.
Prisilna izmjena kod Napolija, izlazi Kevin De Bruyne uz pljesak Etihada, a ušao je Olivera. Nastoje gosti zakrpati rupu nakon isključenja Di Lorenza.
Stišće City, ubačaj Reijndersa na Haalanda, za dlaku previsoko je to bilo i za njega, a jednako toliko i za gol, malo iznad grede ovo odlazi.
Reijnders iz slobodnjaka puca u živi zid i pogađa Lobotku od kojeg se lopta odbija u korner.
Crveni karton za Di Lorenza! Bio je prekršaj, Zwayer šalje igrača u svlačionicu. Bio je to prekršaj izvan kaznenog prostora pa neće biti najstroža kazna, ali Napoli je u problemu.
Odmah kontra na drugoj strani, duga lopta na Fodena, a onda Di Lorenzo ruši Fodena! Ništa sudac nije svirao, gledala je to i VAR soba, provjeravao se crveni karton za Di Lorenza. Ide to gledati i Zwayer na monitor.
Dobar ubačaj De Bruynea iz kornera, Beukema je bio viši od Gvardiola, ali Donnarumma je fantastično obranio. Najveća prilika do sada.
Evo i Napolija, prvi korner večeras za njih, vidjet ćemo mogu li biti opasni iz prekida.
Plete polako City mrežu oko gola Napolija koji se zasad vrlo dobro brani.
Evo prvog pogotka večeri, Galatasaray je poveo u Frankfurtu golom Akguna u 8. minuti te utakmice. Na Etihadu je deveta, Reijnders puca, ali sjajna je to obrana srpskog vratara na golu Napolija.
Mirna večer za sada, potpuno suprotna od uvodne dvije u utorak i srijedu u ovosezonskoj Ligi prvaka.
Prvi udarac na utakmici, puca Ruben Dias iz velike daljine, odlazi to daleko od gola Milnkovića-Savića.
Zviždi talijanska publika Donnarummi, navijači Napolija častit će ga pogrdnim uzvicima u Manchesteru.
Sve večerašnje utakmice su počele. City - Napoli pratimo detaljno, a ostale: Newcastle i Barcelonu, Sporting i Kairat te Eintracht i Galatasaray samo kroz promjene rezultata.
MANCHESTER CITY: Donnarummaa - Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku - Haaland
NAPOLI: Milinković-Savić - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
Osim dvoboja City - Napoli igraju se tri utakmice. To su Eintracht - Galatasaray, Newcastle - Barcelona i Sporting - Kairat.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je zanimljiva večer u Ligi prvaka u kojoj se nastavljaju utakmice 1. kola. Tekstualno ćemo pratiti prijenos utakmice između Manchester Cityja i Napolija, ali očekuje nas još zanimljivih dvoboja.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO/VIDEO Kaos u Francuskoj: Prosvjeduje više od milijun ljudi, dio umalo ušao u ministarstvo. 'Macron je kralj neispunjenih obećanja'
Luka Modrić dobio ozbiljno upozorenje: 'Taj luđak će mu to napraviti, sto posto...'
FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
Želite prijaviti greške?
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Još iz kategorije
Nije izdržao: Vratar vatrenih do 82. minute bio je nesavladiv, do kraja primio dva gola
Bayer je izjednačio u 82. minuti prekrasnim golom Alexa Grimalda iz slobodnog udarca, da bi u 87. minuti Robert ponovno doveo Kopenhagen u vodstvo. Za konačnih 2-2 loptu u vlastitu mrežu poslao je grčki stoper Pantelis Hatzidiakos
Trener europskog prvaka utakmicu je vodio iz posebne lože s tribina: Evo što je tamo radio
Bayern je u Ligi prvaka svladao Chelsea (3:1), a naš je branič zamijenjen u 50. minuti. Nakon jednog duela, uhvatio se za koljeno
VIDEO Svijet bruji o Simeoneovom ludilu: Krenuo se tući s navijačima, morali su uletjeti zaštitari
Simeone se u trenucima slavlja domaćih navijača sukobio s dijelom publike, čak je nasrnuo na navijače. Morali su ga zadržavati članovi njegove momčadi i članovi osiguranja. Na koncu je dobio crveni karton i ranije je morao u svlačionicu.
VIDEO Kaos i drama u avionu velikana uoči Lige prvaka: Igrači se skidali do gaća, nadrealne scene
Igrači su zbog grozne vrućine bili prisiljeni skinuti se u donje rublje, a cijela situacija odgodila je njihov put u Belgiju
Bayern izdominirao, ali ozlijedio se Stanišić, drama u Liverpoolu, težak poraz hrvatskog trenera
Bavarci su opravdali ulogu favorita protiv Chelseaja, Liverpool je u ludoj završnici slavio nad Alteticom, a PSG je teško porazio Atalantu naših Ivana Jurića i Marija Pašalića. Inter uzeo svee u Amsterdamu
Oršić igrao, Pafos izdržao s igračem manje, luda utakmica u Pragu
U prvom kolu nove sezone Lige prvaka nogometaši praške Slavije i norveškog Bodo Glimta su odigrali 2-2 iako je domaći sastav do 78. minute vodio s 2-0
Spektakularna večer Lige prvaka: Hrvati u glavnim ulogama i repriza dva finala
Reprizu finala ćemo gledati u Münchenu, gdje će njemački prvak Bayern od 21 sat dočekati svjetskog prvaka Chelsea. Repriza je to finala iz 2012. godine kad je londonska momčad baš na Bayernovoj Allianz Areni svladala Bavarce nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca
Igor Tudor i Niko Kovač odigrali utakmicu za pamćenje, evo što su rekli nakon toga
Tudor na koncu može biti zadovoljniji od Kovača jer je njegova momčad iščupala remi premda je u trećoj minuti nadoknade gubila sa 2-4.
Luda utakmica Tudora i Kovača! Juventus se spasio od poraza u sudačkoj nadoknadi (4:4)
U prvih 45 minuta utakmice, koja je ujedno bila i repriza finala Lige prvaka iz 1997. godine, smo gledali blago rečeno pragmatičan nogomet ili grubo rečeno uspavanku, ali zato su nam Juve i Borussia u drugom poluvremenu dali pravu nogometnu poslasticu.
Arsenal siguran na gostovanju u Španjolskoj, belgijski prvak kreirao prvo iznenađenje u Ligi prvaka
Arsenal je golovima u drugom poluvremenu s 2-0 pobijedio Athletic Bilbao u gostima. Na San Mames stadionu tijekom prvog dijela bolji je bio Athletic, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko dobrih šansi. Najbolju je propustio Berenguer.
Rodri sjajno puca iz voleja, brani to Milinković-Savić, a Eintracht je pogotkom RItsua Doana izjednačio protiv Galatasarayja, sada je taamo 1:1.