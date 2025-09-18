Naši Portali
LIGA PRVAKA

UŽIVO Spektakl u Manchesteru: Gvardiol na terenu, Napoli rano ostao s igračem manje (0:0)

REUTERS/Peter Powell
18.09.2025. u 19:53
Utakmice 1. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
MANCHESTER CITY
0-0
NAPOLI
Liga prvaka - 1. kolo, 21.00, Etihad, Manchester
Gol
38' (Gol)

Rodri sjajno puca iz voleja, brani to Milinković-Savić, a Eintracht je pogotkom RItsua Doana izjednačio protiv Galatasarayja, sada je taamo 1:1.

36'

Iako konstantno prijete, nogometaši Napolija ne mogu probiti obrambeni bedem Napolija.

32'

Šutira sada i Gvardiol s nekih dvadesetak metara, ali samo u blok. Visoko su dignuti stoperi Cityja.

30'

Pola sata nogometa, samo jedan pogodak ove večeri. Notirajmo i da je Sporting u 21. minuti protiv Kairata imao jednaesterac, ali nije ga iskoristio Hjulmand.

Zamjena
26' (Zamjena)

Prisilna izmjena kod Napolija, izlazi Kevin De Bruyne uz pljesak Etihada, a ušao je Olivera. Nastoje gosti zakrpati rupu nakon isključenja Di Lorenza.

25'

Stišće City, ubačaj Reijndersa na Haalanda, za dlaku previsoko je to bilo i za njega, a jednako toliko i za gol, malo iznad grede ovo odlazi.

23'

Reijnders iz slobodnjaka puca u živi zid i pogađa Lobotku od kojeg se lopta odbija u korner.

Crveni karton
21' (Crveni karton )

Crveni karton za Di Lorenza! Bio je prekršaj, Zwayer šalje igrača u svlačionicu. Bio je to prekršaj izvan kaznenog prostora pa neće biti najstroža kazna, ali Napoli je u problemu.

20'

Odmah kontra na drugoj strani, duga lopta na Fodena, a onda Di Lorenzo ruši Fodena! Ništa sudac nije svirao, gledala je to i VAR soba, provjeravao se crveni karton za Di Lorenza. Ide to gledati i Zwayer na monitor.

18'

Dobar ubačaj De Bruynea iz kornera, Beukema je bio viši od Gvardiola, ali Donnarumma je fantastično obranio. Najveća prilika do sada.

17'

Evo i Napolija, prvi korner večeras za njih, vidjet ćemo mogu li biti opasni iz prekida.

13'

Plete polako City mrežu oko gola Napolija koji se zasad vrlo dobro brani.

Gol
9' (Gol)

Evo prvog pogotka večeri, Galatasaray je poveo u Frankfurtu golom Akguna u 8. minuti te utakmice. Na Etihadu je deveta, Reijnders puca, ali sjajna je to obrana srpskog vratara na golu Napolija.

7'

Mirna večer za sada, potpuno suprotna od uvodne dvije u utorak i srijedu u ovosezonskoj Ligi prvaka.

4'

Prvi udarac na utakmici, puca Ruben Dias iz velike daljine, odlazi to daleko od gola Milnkovića-Savića.

2'

Zviždi talijanska publika  Donnarummi, navijači Napolija častit će ga pogrdnim uzvicima u Manchesteru.

Početak
(Početak)

Sve večerašnje utakmice su počele. City - Napoli pratimo detaljno, a ostale: Newcastle i Barcelonu, Sporting i Kairat te Eintracht i Galatasaray samo kroz promjene rezultata.

SASTAVI

MANCHESTER CITY: Donnarummaa - Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku - Haaland

NAPOLI: Milinković-Savić - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
OSTALE UTAKMICE

Osim dvoboja City - Napoli igraju se tri utakmice. To su Eintracht - Galatasaray, Newcastle - Barcelona i Sporting - Kairat.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je zanimljiva večer u Ligi prvaka u kojoj se nastavljaju utakmice 1. kola. Tekstualno ćemo pratiti prijenos utakmice između Manchester Cityja i Napolija, ali očekuje nas još zanimljivih dvoboja.

