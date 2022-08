Gvardiol u elitnom društvu: Nominiran je za najboljeg mladog nogometaša svijeta

Kopa Trofej cijenjena je nagrada uglednog France Footballa. To je svojevrsna inačica Golden Boy nagrade, odnosno izbora za najbolje mlade nogometne nade. Dodjeljuje se od 2018. godine, a do sad su nagradu osvajali sjajni nogometaši. Ukratko, to je najcjenjenija i najreleventnija nagrada u svijetu za mlade nogometaše, koja se paralelno dodjeljuje s čuvenom Zlatnom loptom.

Prve godine, 2018., pobjednik je bio Kylian Mbappé, dok je 2019. nagrada pripala Matthijs de Ligtu. Godinu dana kasnije nagrada nije dodijeljena zbog pandemije korona virusa, dok je prošle godine cijenjeni trofej dobio Pedri.

A ove godine na listi za cijenjenu nagradu našao se i naš senzacionalni reprezentativac, igrač RB Leipziga - Joško Gvardiol. France Football je predstavio finaliste nagrade, a na listi se nalazi deset nogometaša.

Uz njega, na listi su se našli Karim Adeyemi koji je imao fantastičnu sezonu u Red Bull Salzburgu, a ovog je ljeta preselio u Borussiju Dortmund, potom njegov sadašnji suigrač Jude Bellingham, Realov Eduardo Camavinga, Barcin Gavi, Ryan Gravenberch koji je ovog ljeta Ajax zamijenio Bayernom, PSG-ov Nuno Mendes, Bayernov Jamal Musiala, Arsenalov Bukayo Saka te Bayerov Florian Wirtz.

Osim što je Joško Gvardiol bio standardan u reprezentaciji, igrao je i u Bundesligi gdje je svrstan u najbolju momčad lige te je sa svojim klubom izborio Ligu prvaka.