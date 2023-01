Gvardiol se oglasio o svojoj budućnosti: 'Mislim da su svi vidjeli izjavu direktora'

Barcelona, Chelsea, Manchester City, Real Madrid - sve su to klubovi koji su se u posljednjih nekoliko mjeseci raspitivali za sjajnog stopera hrvatske reprezentacije, Joška Gvardiola (20). Igrač njemačkog RB Leipziga, koji je na Transfermarktu nakon vrhunskog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kataru uz Rúbena Diasa sada najskuplji branič svijeta (obojica vrijede 75 milijuna eura), oduševio je raznorazne 'teškaše' spremne na izdvajanje ogromnog novca, s ciljem da ga učine novim članom svoje svlačionice.

Rođeni Zagrepčanin, po mnogima nepravedno zakinut time što nije osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača Mundijala, doživio je toplu dobrodošlicu po povratku u klub, gdje ga je, između ostalih, dočekao i bivši suigrač iz Dinama, Dani Olmo, kojeg također prate i žele brojni klupski gazde. Ipak, upravo Gvardiol prednjači po šuškanjima pa je prokomentirao vijesti o svom potencijalnom transferu.

- Moj plan je da ostanem ovdje. Mislim da su svi vidjeli izjavu Maxa Eberla (sportskog direktora, op. a.). Slažem se s tim - rekao je.

Josko Gvardiol on his future: “My plan is that I stay here. I think everyone has seen Max Eberl's statement. I'm okay with that”, tells Sky Germany. 🚨🇭🇷 #transfers @philipphinze24



All points to potential transfer in the summer and not in January, as things stand. pic.twitter.com/RhwxtD2DHf