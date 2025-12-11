Kovačević nakon poraza: Kad seciramo utakmicu, s dosta toga mogu biti zadovoljan

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa rezultatom 1:3, upisavši i treći europski poraz u nizu, nakon domaćeg poraza protiv Celte Vigo i gostujućeg poraza kod Lillea.

Golove za Betis zabili su prvo stoper Dinama Sergi Dominguez autogolom u 31. minuti, potom Rodrigo Riquelme u 34. minuti i Antony u 38. minuti, dok je strijelac utješnog pogotka za Dinamo bio Niko Galešić u 89. minuti.

Trener Dinama Mario Kovačević je pred kamerama ArenaSporta reagirao nakon derbija, nije bio zadovoljan greškama svojih igrača, ali drugo poluvrijeme mu je dalo nadu.

- Znali smo da je težak protivnik i tako smo se pripremali. Pokazali smo da možemo igrati u prvih pola sata, ali dva gola smo dali sami sebi. Teško je nakon toga igrati. Znali smo kako će oni igrati. Očigledno još nismo spremni za ovakve utakmice. Tražili smo tranziciju, pokušali smo tako izaži naprijed, ali nismo uspjeli nešto bolje napraviti. Kad seciramo utakmicu, s dosta toga mogu biti zadovoljan - započeo je Kovačević.

- Vjerovao sam da možemo bolje parirati protivnicima nakon prve tri utakmice. Imamo problema s ozljedama i bolestima, mlada smo ekipa, uvijek netko pogriješi. Imamo još dva kola i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Sljedeća utakmica nam je doma i tu ćemo se potruditi pobijediti - dodao je strateg Dinama.

- Ove godine imali smo veliku rekonstrukciju momčadi, treba napraviti selekciju. Imamo kvalitetu i igrače koji su ono što Dinamo traži. Ne predajemo se, nismo se ni danas predali u drugom poluvremenu i to me veseli. To je na tragu onog što želimo biti. Pokušavam dati svima priliku. Varela i ostali koji su ušli s klupe, bili su dobri. Znam da našim navijačima sad nije lako - zaključio je trener Dinama.