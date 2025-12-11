Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 237
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE SUSJEDA

Regionalni mediji bez milosti prema Dinamu! Pišu da je ovo potop koji je presudio Kovačeviću

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Real Betis
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 21:16

Regionalni mediji raspisali su se o novom porazu zagrebačkog sastava i nisu ih poštedjeli

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu. Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Regionalni mediji raspisali su se o novom porazu zagrebačkog sastava i nisu ih poštedjeli.

- Semafor ne laže: Maksimir vidio potop koji je presudio Mariju Kovačeviću! - navodi SportSport.ba. 

- Tmurna noć u Zagrebu: Betis za samo sedam minuta srušio Dinamo na Maksimiru - piše Klix.ba. 

- Dinamovi navijači sve ljući. Dinamo je na svom terenu poražen od Betisa sa 1:3 u okviru šestog kola Europske lige. Gosti su već u prvom poluvremenu riješili posao, a pogađali su Dominguez (autogol), Riquelme i Antony. Pogodak utjehe za Modre je u 89. minuti postigao Galešić - javlja Oslobođenje. 

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
Europska liga Betis Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!