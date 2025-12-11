Regionalni mediji bez milosti prema Dinamu! Pišu da je ovo potop koji je presudio Kovačeviću

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu. Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Regionalni mediji raspisali su se o novom porazu zagrebačkog sastava i nisu ih poštedjeli.

- Semafor ne laže: Maksimir vidio potop koji je presudio Mariju Kovačeviću! - navodi SportSport.ba.

- Tmurna noć u Zagrebu: Betis za samo sedam minuta srušio Dinamo na Maksimiru - piše Klix.ba.

- Dinamovi navijači sve ljući. Dinamo je na svom terenu poražen od Betisa sa 1:3 u okviru šestog kola Europske lige. Gosti su već u prvom poluvremenu riješili posao, a pogađali su Dominguez (autogol), Riquelme i Antony. Pogodak utjehe za Modre je u 89. minuti postigao Galešić - javlja Oslobođenje.