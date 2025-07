Gvardiol nije objesio hrvatski dres na Modrićevu ruševnu kuću. Doznali smo tko je to napravio i zašto

VODE SE RAZGOVORI

Američki milijarder ozbiljno želi kupiti Rijeku, no priča je daleko od gotove: Saznali smo pozadinu

Svoje je poslovno carstvo i bogatstvo koje se procjenjuje na oko 1,6 milijardi dolara Foley izgradio primarno u financijskom sektoru kao predsjednik Fidelity National Financial, jedne od najvećih osiguravajućih kuća u SAD-u. No njegovi interesi su razgranati – od lanca restorana i luksuznih hotela do vinarija.