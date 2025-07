Zvijezde Milana pokazale što misle o Luki Modriću: Pogledajte kako govore za kapetana vatrenih

Hrvatska nogometna ikona Luka Modrić nedavno je potpisao za talijanskog velikana Milan, a uskoro će se vratiti s odmora i priključiti se novoj momčadi u Milanu. Zvijezde Milana oduševljene su što će igrati uz igrača takve svjetske klase, a o tome najbolje govori intervju Youssoufa Fofane za Gazzettu dello Sport.

- Spremni smo svi trčati za Zlatnu loptu. Samo gledajući ga kako igra ili razgovarajući s njim, možeš puno naučiti. Donijet će nam jako puno - rekao je francuski veznjak kojeg ugledni Transfermarkt cijeni na 30 milijuna eura.

- Milan mora igrati Ligu prvaka svake sezone. To nije želja kluba, to je obaveza. Hoće li nam biti prednost to što ne igramo Europu? Da i ne. Jer i druge ekipe koje ne igraju Europu imat će isto vremena za pripremu ligaških utakmica - odgovorio je Fofana.

Milan sutra igra drugu pripremnu utakmicu s Liverpoolom. Prvo kolo Serie A Milan igra se tek 23. kolovoza kada će na San Siru ugostiti Cremonese, a to bi trebao biti Modrićev premijerni nastup u dresu rossonera.