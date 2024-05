Gvardiol izbezumio Engleze: Postao je jedan od najboljih napadača! Igra kao Lewandowski

Nogometaši Manchester Cityja su u 37. kolu Premier lige s visokih 4:0 svladali Fulham, a dvaput se među strijelce upisao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol . Najprije je zabio sjajan gol uz asistenciju Kevina De Bruynea u 13. minuti, a u 71. minuti je kao brzi vlak projurio kaznenim prostorom i u mrežu poslao ubačaj Bernarda Silve. Mogao je i do hat-tricka kada je u 96. minuti za "građane" dosuđen kazneni udarac, ali izvođenje je prepustio argentinskom napadaču Julianu Alvarezu.

Nakon perioda prilagodbe po svome dolasku u Manchester prošloga ljeta, hrvatski branič je ušao u sjajnu formu. Ona se pokazuje ne samo u obrambenoj fazi gdje je u stanju potpuno neutralizirati najbolje ofenzivce svijeta, već i u napadu. U posljednjih sedam utakmica, Gvardiol je zabio čak pet pogodaka. Privuklo je to pažnju navijača i medija koji komentiraju nevjerojatne stvari koje Gvardiol radi u najjačoj ligi svijeta.

"Gvardiol je nezasitan po pitanju golova, ima ih više u Premier ligi od Jacka Grealisha i Jeremyja Dokua. Također, odlično je povezivao obranu i napad", napisao je Goal uz ocjenu 9. "Što se, zaboga, dogodilo Gvardiolu? Sada ima pet golova u posljednjih sedam utakmica. Prvi na Craven Cottageu zabio je poput Roberta Lewandowskog kada je bio u najboljoj formi", stoji u tekstu portala 90min.

Manchester City News dao mu je ocjenu 9, opširniji komentar. "Kako je došlo do toga da je Gvardiol postao jedan od najboljih napadača? Sada ima pet golova u sedam utakmica, a prvi protiv Fulhama mu je jedan od najboljih dosad - fantastična akcija s De Bruyneom, krasan dodir i mirna završnica na koju bi i Erling Haaland bio ponosan. Ni drugi nije loš jer je dobro spustio visoku loptu i provukao je pored Bernda Lena. Gvardiol je prepustio izvođenje penala Julianu Alvarezu, bio je dovoljno skroman da odbije priliku postati prvi branič u povijesti Premier lige koji je postigao hat-trick", napisali su i dodali:

"Povremeno je bio nespretan u dodavanjima, ali je bio stalna napadačka prijetnja, a odradio je i dobru obranu, čak i protiv brzog Adame Traorea." Manchester Evening News uz ocjenu 8 također ima nekoliko zamjerki na dodavanja, ali hvali njegov napadački učinak: "Gvardiol je predao loptu suparniku više puta no što bi Pep Guardiola to želio, ali zabio je dva sjajna gola i to će se Guardioli sigurno svidjeti."

"Dva gola za braniča koji počinje pokazivati kako je postizanje pogodaka lako. Gvardiol je bio opcija u otvorenoj napadačkoj igri i jedan od istaknutih igrača Cityja", piše Manchester World uz ocjenu 8, a Yardbarker mu je dao čistu desetku uz komentar: "Oba pogotka bila su vrhunska. On je najbolji lijevi bočni u Premier ligi i to je dominacijom ponovno pokazao", smatraju.

Manchester City je u ljutoj borbi za naslov s Arsenalom. "Građani" imaju 85 bodova, dva više od londonskog kluba. Obje momčadi trebaju odigrati još dvije utakmice. Pred Cityjem je gostovanje kod Tottenhama i domaća utakmica s West Hamom, dok Arsenal na rasporedu ima gostovanje na Old Traffordu i domaći ogled s Evertonom. Uz to, City 25. svibnja igra finale FA Kupa protiv gradskog rivala Uniteda.

