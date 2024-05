Gvardiol otkrio zašto nije izveo penal za hat-trick i oduševio navijače: 'Nevjerojatan je. Obožavam ga'

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu u dresu Manchester Cityja. "Građani" su u 37. kolu Premier lige s visokih 4:0 svladali Fulham i nastavili borbu za osvajanje naslova prvaka. Najskuplji branič svijeta zabio je čak dva gola , u 13. i 17. minuti. Phil Foden je drugi gol zabio u 59. minuti, a konačan je rezultat postavio Julian Alvarez u 96. minuti susreta.

Nakon što je Issa Diop u kaznenom prostoru srušio mladog argentinskog napadača, sudac mu je pokazao drugi žuti karton i kazneni udarac u korist Cityja. Kamere su snimile kako je Gvardiol razgovarao sa suigračima, nakon čega je Argentinac izveo udarac s bijele točke i upisao se među strijelce.

Hrvatski branič je nakon utakmice potvrdio kako je razgovor bio o izvođaču jedanaesterca. Da je pucao i zabio, Joško Gvardiol bi postigao hat-trick i postao prvi branič Premier lige kojem je to pošlo za rukom "Malo smo razgovarali o tome da ja izvedem kazneni udarac. Naravno da bih to volio, ali znamo tko je izvođač. Sretan sam što je Julian zabio", objasnio je Gvardiol.

Prema pisanju The Athletica, suigrači su nudili Gvardiolu da izvede kazneni udarac, no on je odbio. Ovo je oduševilo i navijače kluba. "Obožavam ovog čovjeka. Samo posao, nema egoizma", stoji u jednom od komentara. "Elitan način razmišljanja", "povukao je pravi potez", "on je nevjerojatan" i još mnogi drugi komplimenti stižu na račun nevjerojatnog performansa hrvatskog braniča.

