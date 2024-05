VIDEO Kakva majstorija Joška Gvardiola! Opet je zabio, gol je nevjerojatan, pogledajte ga

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol još jednom je zabio za svoj Manchester City. Gvardiol je zabio već u 13. minuti dvoboja na Craven Cottageu protiv Fulhama u dvoboju pretposljednjeg, 37. kola engleske Premier lige.

Treći puta je Gvardiol pogodio u zadnjih pet utakmica, a to mu je ukupno četvrti gol za aktualnog prvaka Europe nakon što je pogodio i u utakmici protiv madridskog Reala na Santiago Bernabeuu.

Ovaj puta nije zabio glavom nakon nekog prekida već je na asistenciju Kevina De Bruynea pogodio desnom nogom, u stilu rasnog napadača.

JOSKO GVARDIOL WHAT A GOAL ARE YOU F*CKING MAD BEST LB IN THE WORLD pic.twitter.com/IJkXxstXYs