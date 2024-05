Pep i Kovačić nahvalili Gvardiola: Doveli smo najbolje krilo na svijetu. Nevjerojatno je kako igra

Manchester City je u 37. kolu Premier lige rezultatom 4:0 pobijedio Fulham. Dva gola je u susretu zabio hrvatski reprezentativac i najskuplji branič svijeta, Joško Gvardiol . "Građani" sada imaju dva boda više od Arsenala s kojim se natječu za naslov prvaka Engleske. Završnica će biti iznimno napeta jer su pred momčadima još dvije utakmice, a niti jedna si ne može dopustiti loš dan.

Današnji performans bio je samo potvrda fenomenalne forme Gvardiola. Najprije je pronašao mrežu u 13. minuta kapitalizirao dupli-pas Kevina De Bruynea i svladao vratar Fulhama. Potom je zabio i u 71. minuti nakon ubačaja Bernarda Silve. Mogao je i do trećeg kola kada su njegovi suigrači željeli da u 96. minuti puca jedanaesterac, ali sam je Hrvat to odbio obzirom da on nije izvođač kaznenih udaraca.

Gvardiol je tako u ovoj sezoni zabio pet golova za Manchester City. Najprije je zabio početkom travnja u Ligi prvaka protiv Real Madrida. Nakon toga zabio je prvi gol u Premier ligi protiv Lutona, a potom i protiv Nottingham Foresta. U Manchester je stigao prošloga ljeta za visokih 90 milijuna eura, a tada je za engleske prvake potpisao i Mateo Kovačić.

"Nevjerojatno je kako igra. Dugo ga poznajem, nevjerojatno je kvalitetan igrač. Može igrati naprijed ili pozadi. Nevjerojatan tip i igrač, sretan sam što je zabio te golove", rekao je Kovačić o svome reprezentativnom suigraču. Pohvale je za Gvardiola imao i Pep Guardiola koji ga je odmah po dolasku stavio u prvu momčad i podupirao ga čitave sezone.

"Prvi gol... Doveli smo najbolje krilo na svijetu! Nakon utakmice protiv Wolverhamptona igrači su dobili tri dana odmora, a Gvardiol je bio jedini koji je došao u trening-centar radi oporavka. Potpisali smo nevjerojatnog igrača koji će nam biti snaga još puno, puno godina", rekao je trener Cityja.

