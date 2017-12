Grgić: Želim biti ponovo najbolji, ali kao trener

Sa samo 27 godina, trofejni tekvondaš Filip Grgić objavio je kraj karijere pa nam u današnje vrijeme, kada se sportašima rok trajanja produžio, ne preostaje ništa drugo nego ustvrditi da taj prerano napušta sportsku arenu.

No, ako poznate tekvondaša Filipa Grgića i sve što je u karijeri prošao, i osvojio, onda takvoga sportaša možemo i razumjeti. Jer, iza njega su 23 godine treniranja korejske vještine, ali i neki sportski uspjesi koji ga čine posebnim. Naime, Grga je sa svojih 17 godina postao najmlađi svjetski prvak u pojedinačnim olimpijskim sportovima, a u istima je još uvijek rijetka muška vrsta pored Ivice Kostelića i Tina Srbića.

Tri puta europski doprvak

Kao takav Filip je bio i najmlađi najbolji sportaš Hrvatske, što je naslov koji je te 2007. podijelio s tada najboljim rukometašem svijeta Ivanom Balićem.

Nažalost, naš junak kao da je prerano osvojio svjetski naslov i time si natovario breme očekivanja. Jer, kada si jednom svjetski prvak, onda se to od tebe i dalje očekuje pa ti se ne priznaju tri srebra na europskim prvenstvima (2010., 2012. i 2015.) kao veliki dometi. Bilo kako bilo, Filip nam je kazao da je on sve svoje sportske snove ostvario, jer nastupio je i na Olimpijskim igrama, i da je vrijeme da okrene novu stranicu u svom životu. A to je ona trenerska.

– Odradio sam tri olimpijska ciklusa i zadovoljan sa svime što sam postigao u karijeri, a sada moram napraviti sljedeći korak. Želim ostati u te-kvon-dou i sa svim svojim znanjem i iskustvom pokrenuti tekvondašku akademiju za sve uzraste pri čemu će mi prvi korak biti pronalaženje prostora gdje bi akademija djelovala. Želim opet biti najbolji, ali sada kao trener.

Onima koji misle da je to odveć optimistično, Grga će odgovoriti:

– Bilo je preoptimistično očekivati i da ću biti svjetski prvak sa 17, pa se to ipak dogodilo. I zato se veselim novom izazovu.

Peh u ždrijebu na OI u Riju

Svoju posljednju borbu Grgić je imao još na OI u Riju kada je već u 1. kolu naletio na dvostrukog svjetskog i europskog prvaka i na, tada, aktualnog olimpijskog pobjednika Joela Gonzáleza (3:4). Sve do danas, Grga je trenirao punim kapacitetom, ali se nije natjecao da bi ovih dana i službeno objavio da je njegovoj karijeri kraj.

Može se očekivati da ćemo takve objave u skoro vrijeme čuti i iz Splita jer su trofejne sestre Zaninović, sa svojih 30, ove jeseni obje postale majke pa nije realno očekivati njihov povratak u borilišta. Barem ne na razini na kojoj su nekad bile i s koje su zajedno osvojile 12 medalja s najvećih svjetskih natjecanja.