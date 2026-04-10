Htio se prodati Kataru za milijun eura, a Zlatnu kopačku je na kraju otkupljivao na eBayu

U sezoni 2003./2004., njemačkim nogometnim travnjacima dominirala je samo jedna sila - Aílton. Brazilski napadač, kojeg su mediji zbog okrugle građe i munjevite brzine prozvali "Loptasta munja", uništavao je suparničke obrane i s 28 postignutih golova odveo svoj Werder do senzacionalnog naslova prvaka i pobjednika kupa. Proglašen je najboljim strijelcem lige i, kao prvi stranac u povijesti, najboljim nogometašem Njemačke. Bio je na vrhu svijeta, heroj Bremena, čovjek čije ime su navijači skandirali sa strahopoštovanjem. No, upravo na vrhuncu slave, dok je ispisivao povijest, Aílton je donio odluke koje su njegovu karijeru usmjerile prema kaotičnom i gotovo filmskom padu.

Unatoč nestvarnoj formi, poziv iz brazilske reprezentacije, koju su tada predvodili Ronaldo i Adriano, nikada nije stigao. Ta neispunjena želja otvorila je vrata jednoj od najbizarnijih epizoda u povijesti modernog nogometa. S druge strane svijeta, mala, ali bogata država Katar imala je velik plan: kvalificirati se na Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj tako što će naturalizirati vrhunske strane igrače. Katarski nogometni savez bacio je oko na Bundesligu i trojici Brazilaca, Aíltonu, Dedi i Leandru, ponudio državljanstvo i unosne ugovore. Aíltonova ponuda bila je posebno izdašna - milijun eura bonusa za potpis i godišnja plaća od 400.000 eura. Bez previše razmišljanja, Brazilac je prihvatio.

- Novac je važan, ali važnije mi je ispuniti san i zaigrati na Svjetskom prvenstvu. Brazil me ne želi, Njemačka me ne želi, zato sam odlučio igrati za Katar koji me cijeni - poručio je Aílton.

Vijest je odjeknula poput bombe i izazvala zgražanje nogometnog svijeta. Predsjednik Njemačkog nogometnog saveza plan je nazvao "smiješnim", a njemački izbornik Rudi Völler poručio je kako "nije u redu da jedna zemlja jednostavno kupi reprezentaciju". Alarm se upalio i u sjedištu FIFA-e. Tadašnji predsjednik Sepp Blatter slučaj je nazvao svojim "glavnim prioritetom" i potezom koji je "protivan duhu igre". Svjetska nogometna organizacija ekspresno je intervenirala i blokirala transfer, a nedugo zatim postrožila pravila o promjeni sportskog državljanstva kako bi spriječila buduće "kupovine" reprezentativaca. Katar nije otišao na Mundijal, a Aílton nikada nije zaigrao ni za jednu reprezentaciju.

Ispostavilo se da je propali katarski san bio tek početak kraja. Još prije te sage, Aílton je, na zaprepaštenje navijača Werdera, potpisao predugovor sa Schalkeom koji mu je udvostručio plaću. Toga je postao bolno svjestan na proslavi naslova prvaka s Werderom u Münchenu, kada se slomio usred terena i briznuo u plač.

- Mjesecima sam plakao. Kod kuće, u krevetu, na WC-u. Stalno sam se pitao: 'Zašto Schalke? Zašto Schalke?'", priznao je kasnije.

Iako je u jedinoj sezoni u Gelsenkirchenu zabio 14 golova, navijači ga nikada nisu prihvatili zbog manjka zalaganja, a on je otvoreno čeznuo za Bremenom, čak se šaleći da će svakodnevno putovati 500 kilometara na treninge. Bio je to početak strmoglavog pada koji ga je vodio preko Bešiktaša, HSV-a, Crvene zvezde i niza manjih klubova, no nigdje više nije bio ni sjena ubojitog napadača s Weserstadiona.

Kako mu je karijera blijedjela, tako su rasli i financijski problemi. Pričalo se da je na vrhuncu slave trošio i do 100.000 eura mjesečno na odjeću, a sa suprugom Rosarijom imao je dogovor da joj kupi komad nakita za svaki postignuti gol. Ubrzo su dugovi došli na naplatu, a s njima i najsramotniji trenutak njegove karijere. Simbol njegove najveće sezone, trofej za najboljeg strijelca Bundeslige poznat kao "Torjägerkanone", nestao je. Uzeo ga je njegov bivši menadžer Werner Helleckes, tvrdeći da mu Aílton duguje stotine tisuća eura neisplaćenih provizija. Helleckes je 2006. godine otišao korak dalje i trofej stavio na prodaju na eBayu.

Počela je bizarna aukcija na kojoj su ponude dosegle vrtoglavih 600.000 eura. Svijet je u nevjerici gledao kako se najprestižnija individualna nagrada njemačkog nogometa prodaje kao rabljena roba. Srećom po Aíltona, njegov pravni tim uspio je ishoditi sudsku zabranu i zaustaviti prodaju samo dva sata prije isteka aukcije. No, iako prodaja nije uspjela, trofej je ostao u vlasništvu menadžera i za Aíltona je bio izgubljen. Uslijedila je pravna bitka koja se protegnula na gotovo dva desetljeća, tijekom kojih je trofej promijenio nekoliko vlasnika i postao predmetom novih sudskih sporova.

Tek krajem 2025. godine, 19 godina nakon što mu je oduzet, Aílton je konačno dočekao pravdu. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj ponosno drži svoju "Zlatnu kopačku". U sudskom procesu ponuđeno mu je da otkupi trofej, što je i učinio za neotkriveni iznos.

Navijači Werdera nikada ga nisu zaboravili. Godine 2014. organizirali su mu veličanstvenu oproštajnu utakmicu na krcatom Weserstadionu. Aílton se oprostio onako kako je jedino znao - s tri gola u pobjedi 8:4. Bio je to posljednji bljesak "Loptaste munje