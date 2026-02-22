Prošlo je mjesec dana od kada je Josip Tomaško naslijedio Tomislava Svetinu i tako postao novi glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. Izglasavanje Josipa Tomaška bio je najlogičniji odabir HNS-a, jer ovaj 36-godišnji doktor znanosti iz znanstvenog polja kineziologije savršen je čovjek za tako odgovornu funkciju. Tomaško je čovjek iz sustava, koji je u proteklih 13 godina prošao baš sve stepenice HNS-a, njegova je biografija impresivna, ali što je najvažnije, bez ijedne mrlje.
Tomaško je od dolaska u HNS 2013. godine prošao pozicije tajnika mladih reprezentacija, voditelja Odjela za međunarodne poslove, zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja, a pritom je završio i nekoliko edukacija, pri čemu se ističe Uefina Diploma Football Leadership and Management, koju je završio kao jedan od najboljih polaznika.
Politika me ne zanima, a odnos s Dinamom i Hajdukom bit će još bolji
Novi glavni tajnik HNS-a ima tek 36 godina, no njegova je biografija impresivna. U 13 godina prošao je sve stepenice u HNS-u, a jako je cijenjen i u europskim nogometnim komisijama
Tko je taj? Za što je taj bitan? Očito za ništa
klasa optimist..čuj politika ga ne zanima, hahaha..pitaj Kustića konobara kako njega zanima!! tko ga je tu postavio i ostavio!!