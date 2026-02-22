Politika me ne zanima, a odnos s Dinamom i Hajdukom bit će još bolji

Prošlo je mjesec dana od kada je Josip Tomaško naslijedio Tomislava Svetinu i tako postao novi glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. Izglasavanje Josipa Tomaška bio je najlogičniji odabir HNS-a, jer ovaj 36-godišnji doktor znanosti iz znanstvenog polja kineziologije savršen je čovjek za tako odgovornu funkciju. Tomaško je čovjek iz sustava, koji je u proteklih 13 godina prošao baš sve stepenice HNS-a, njegova je biografija impresivna, ali što je najvažnije, bez ijedne mrlje.



Tomaško je od dolaska u HNS 2013. godine prošao pozicije tajnika mladih reprezentacija, voditelja Odjela za međunarodne poslove, zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja, a pritom je završio i nekoliko edukacija, pri čemu se ističe Uefina Diploma Football Leadership and Management, koju je završio kao jedan od najboljih polaznika.