Sopić bez dlake na jeziku nakon novog poraza: 'Može tu biti i Mourinho, ali ovo se ne smije događati'

Nogometaši Osijeka doživjeli su novi poraz, već treći zaredom u HNL-u. Bolja od njih na Maksimiru je bila Lokomotiva s 3:1, a trener Željko Sopić nikako ne može biti zadovoljan ni ovom izvedbom svoje momčadi. Ni smjena Uprave nije pomogla bijelo-plavima da se vrate na pobjedničke staze te se čini kako su u ovom trenutku bliže ispadanju u drugu ligu nego ostanku u elitnom rangu.

- Poučen lošim iskustvom protiv Hajduka, odlučio sam staviti igrača više straga prilikom kornera. Takva brojčanost dovoljna je u modernom nogometu, ako nije, onda stvarno ne znam. Kad izađete iz svlačionice i skrivite penal iz vlastitog kornera, naravno da voda ide na stranu Lokomotive. Treći gol bio je iz slobodnog udarca, gdje se naš igrač maknuo umjesto skočio. Ovakve se stvari ne smiju događati, da iz ničega i iz nešansi primamo golove. To je jednostavno previše u borbi za ostanak - rekao je Sopić nakon utakmice.

Odgovorio je i na pitanje o mogućem otkazu:

- To je na ljudima u klubu. Ja sam došao pomoći, naravno da u ovoj situaciji nije dobro kada imamo tri boda manje od Vukovara. Što god da sada kažem bilo bi neumjesno i bezveze. Osijek ima sve da se spasi, hoće li to biti sa mnom ili nekim drugim, to je na upravi. Mogu tu biti Sopić, Bjelica, Zekić, Mourinho, ali ne možete pokloniti dva gola. Mislim da sam smiren i realan, ne možemo dobiti onakav gol, odnosno skriviti penal, iz kontre i u trenutku kad vodimo 1:0. Morali smo pokazati više pameti - zaključio je.

Sopić na klupi Osijeka ima učinak od jedne pobjede, pet remija i čak sedam poraza u 13 utakmica. Bijelo-plavi su u cijeloj sezoni ostvarili samo tri pobjede u HNL-u te imaju najgori napad lige s 19 zabijenih golova u 23 susreta.