VIDEO Fantastični Budimir doveo Osasunu u vodstvo protiv Reala

U tijeku je utakmica 25. kola španjolske Primere između Osasune i madridskog Reala. Kraljevski klub stigao je na stadion El Sadar kao veliki favorit, ali nakon prvog dijela puno zadovoljniji mogu biti domaći nogometaši.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir imao je dva dobra pokušaja (jedan glavom i jedan lijevom nogom), prije nego je u 38. minuti pogotkom okrunio svoj dobar nastup. 34-godišnji napadač pokupio je loptu ispred Thibauta Courtoisa nakon čega je pao na travnjak, a sudac mu je prvo pokazao žuti karton zbog simuliranja.

Na sreću po navijače Osasune, VAR provjera pokazala je kako je Courtois zakačio Budimira po nozi te je dosuđen kazneni udarac za domaće, a hrvatskom reprezentativcu je poništen karton. Budimir je sam izveo kazneni udarac i sigurno zabio svoj 12. gol u Primeri u 24. nastupu.

