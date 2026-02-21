Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZAUSTAVLJIV

VIDEO Fantastični Budimir doveo Osasunu u vodstvo protiv Reala

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 19:43

4-godišnji napadač pokupio je loptu ispred Thibauta Courtoisa nakon čega je pao na travnjak, a sudac mu je prvo pokazao žuti karton zbog simuliranja

U tijeku je utakmica 25. kola španjolske Primere između Osasune i madridskog Reala. Kraljevski klub stigao je na stadion El Sadar kao veliki favorit, ali nakon prvog dijela puno zadovoljniji mogu biti domaći nogometaši.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir imao je dva dobra pokušaja (jedan glavom i jedan lijevom nogom), prije nego je u 38. minuti pogotkom okrunio svoj dobar nastup. 34-godišnji napadač pokupio je loptu ispred Thibauta Courtoisa nakon čega je pao na travnjak, a sudac mu je prvo pokazao žuti karton zbog simuliranja.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Na sreću po navijače Osasune, VAR provjera pokazala je kako je Courtois zakačio Budimira po nozi te je dosuđen kazneni udarac za domaće, a hrvatskom reprezentativcu je poništen karton. Budimir je sam izveo kazneni udarac i sigurno zabio svoj 12. gol u Primeri u 24. nastupu.

Njegov pogodak pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
La Liga Real Madrid Osasuna Ante Budimir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!