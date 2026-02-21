Kovač u posljednjim trenucima stigao do boda protiv Leipziga

U posljednjem subotnjem susretu 23. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, osvojili su bod kod Leipziga odigravši 2-2.

Borussia (D) sada zaostaje za vodećim Bayernom osam bodova, ali može biti sretna jer je bod na teškom gostovanju osvojila nakon 0-2.

Izuzetno dobro je Leipzig odigrao prvo poluvrijeme te je zasluženo vodio 2-0 prije odlaska na odmor. Oba pogotka je postigao Baumgartner, u 20. i 39. minuti. Slika se na terenu promijenila u nastavku dvoboja. Borussia (D) je zaigrala mnogo hrabrije i otvorenije te su se nizale prilike na obje strane.

Gosti iz Dortmunda su brzo smanjili, a nakon gužve u 50. minuti je autogol potpisao Romulo Cardoso. Do kraja su obje momčadi imale dosta prilika, a na kraju su gosti došli do izjednačenja golom u 95. minuti. Nakon dobre akcije Brandta i Adeyemija poentirao je Fabio Silva za konačnih 2-2. Na kraju je čak Brandt mogao poentirati, ali šokantni se preokret u nadoknadi ipak nije dogodio.

Nogometaši Bayerna uz malo su muke opravdali status favorita na domaćem terenu ove subote, svladali su s 3-2 Eintracht iz Frankfurta. Od 16. do 20. minute Bayern je postigao dva pogotka i već tada usmjerio dvoboj na svoju stranu. Pavlović je bio strijelac za 1-0, dok je u 20. minuti hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio asistent, a strijelac za 2-0 Kane. Smirila se potom utakmica sve do 68. minute kada je Harry Kane drugi put ove subote zatresao suparničku mrežu za 3-0 i, činilo se, kraj bilo kakve neizvjesnosti.

Međutim, uspio je Eintracht doći do 2-3 nakon što je Burkardt pogodio s bijele točke u 76., dok je potom Kalimuendo bio strijelac za 2-3 u 86. minuti. Do kraja je Bayern čak djelomično strahovao za pobjedu, ali je ipak nije ispustio iz svojih šaka.

Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern.

Koeln i Hoffenheim su odigrali uzbudljivu utakmicu koja je završila bez pobjednika 2-2. Koeln je poveo u 15. minuti golom Achea, ali je Kabak na samom kraju prvog dijela izjednačio na 1-1. Nakon točno sat vremena igre Hoffenheim je preokrenuo rezultat. Toure je pogodio gredu, a odbijenu je loptu dočekao Kramarić i glavom pogodio za gostujuće vodstvo. Bio je to deseti ligaški pogodak ove sezone hrvatskog reprezentativca.

Samo tri minute kasnije El Mala je na drugoj strani bio strijelac za 2-2 i iako su gosti do kraja bili bolji završilo je podjelom bodova. Kramarić je zamijenjen u 89. minuti.

Wolfsburg je pred svojim navijačima dva puta vodio protiv Augsburga, ali su gosti odnijeli puni plijen i na kraju slavili s 3-2. Domaćin je poveo golom Gerhardta u 41. minuti, dok je izjednačio Ribeiro u 59. minuti. Shiogai je spretno reagirao u 70. i vratio svoj Wolfsburg u prednosti, ali je u završnici dosuđen jedanaesterac za goste, a Gregoritsch je u 86. pogodio za 2-2. Za domaćina je sve palo u vodu kada je Rexhbecaj u 93. minuti bio strijelac za Augsburgovo slavlje od 3-2.

Hrvatski nogometaš Lovro Majer za Wolfsburg je počeo utakmicu te je zamijenjen u 65. minuti. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao Kristijan Jakić.

Union Berlin je na domaćem terenu iznenadio Bayer protiv kojeg je osvojio sva tri boda pobjedom 1-0. Gol vrijedan tri boda dao je Khedira u 28. minuti, a ozljeda je i dalje razlog zašto za Berlinčane ne igra hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Posljednje se tri utakmice igraju u nedjelju, a sastaju se Freiburg - Borussia (M), St. Pauli - Werder i Heidenheim - Stuttgart.