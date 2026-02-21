VIDEO Perišić zabio jedan od najčudnijih golova karijere i pokrenuo preokret PSV-a

Aktualni nizozemski prvak PSV na svom je terenu preokretom pobijedio Heerenven s 3:1, a prvi pogodak domaćeg sastava postigao je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Gosti su poveli golom Lassea Selvaga Nordasa u 21. minuti, a izjednačenje domaćima u smiraju prvog poluvremena donio je Perišić. Hrvatski reprezentativac dobio je loptu na lijevoj strani, driblingom se izvukao na desnu nogu i odlučio se na ubačaj, ali gostujući vratar pogrešno je procijenio let lopte i ona je na kraju završila u golu. Perišićev pogodak možete pogledati OVDJE.

Preokret PSV-a u drugom su dijelu dovršili Myron Boadu u 48. i Ricardo Pepi u 87. minuti. Perišiću je ovo bio četvrti prvenstveni gol ove sezone u 21. nastupu, a dodao je i sedam asistencija. Iako se odigralo tek 24 od 34 kola, možemo reći kako bi se moralo dogoditi pravo malo čudo da PSV ne obrani naslov prvaka s obzirom da ima 17 bodova prednosti pred drugoplasiranim Feyenoordom, ali uz utakmicu više.