Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAO IZ ELVISOVOG SPOTA

FOTO Igrači Juventusa na teren izašli obučeni kao zatvorenici, evo i zašto

Serie A - Juventus v Como
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS
1/7
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 18:01

Iz kluba vjeruju kako bi ovaj dres mogao postati hit među navijačima te je pušten u prodaju odmah nakon utakmice uz cijenu od 160 eura

Nesvakidašnja scena odvila se na utakmici Juventusa i Coma u 25. kolu talijanske Serie A u kojem je na kraju slavila momčad Cesca Fabregasa s 0:2. Naime, Stara Dama predstavila je već četvrtu garnituru dresova ove sezone, a najnovija kombinacija Juvea neodoljivo podsjeća na uniforme kakve u kaznionicama dobivaju zatvorenici.

Juventus je svoje tradicionalne crno-bijele pruge odlučio postaviti vodoravno umjesto tradicionalnog okomitog rasporeda. Uz to, sve majice su imale duge rukave, na leđima je broj bio ispisan crvenom bojom, a imena ili prezimena igrača nije bilo. Također su znatno umanjili logotipe sponzora na prednjoj strani i time samo pridodali "zatvorskom štihu" dresova.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Iz kluba su poručili kako dresovi predstavljaju retro garnituru iz sezone 1996./97. kada su također crte na majicama postavili vodoravno. 

- Dizajn spaja prošlost i sadašnjost, tradiciju i napredak. Sezona 1996.–97. pruža inspiraciju, trenutak u kojem je Juventus istražio horizontalnu interpretaciju svoje kultne crno-bijele boje u eksperimentalnom konceptu koji je postojao izvan službenog natjecanja. Prolazna intuicija, nikad viđena u natjecateljskoj utakmici. Gotovo tri desetljeća kasnije, ta vizija ponovno poprima oblik, a horizontalne pruge pojavit će se na terenu tijekom utakmice Juventus – Como 21. veljače - naveli su iz kluba.

Igračima ova garnitura nije donijela previše sreće budući da su poraženi u prvoj utakmici u kojoj su ju nosili, ali zato bi mogla donijeti puno sreće Upravi. Iz kluba vjeruju kako bi ovaj dres mogao postati hit među navijačima te je pušten u prodaju odmah nakon utakmice uz cijenu od 160 eura.
Ključne riječi
zatvorenici Dresovi como Juventus

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!