FOTO Igrači Juventusa na teren izašli obučeni kao zatvorenici, evo i zašto

Nesvakidašnja scena odvila se na utakmici Juventusa i Coma u 25. kolu talijanske Serie A u kojem je na kraju slavila momčad Cesca Fabregasa s 0:2. Naime, Stara Dama predstavila je već četvrtu garnituru dresova ove sezone, a najnovija kombinacija Juvea neodoljivo podsjeća na uniforme kakve u kaznionicama dobivaju zatvorenici.

Juventus je svoje tradicionalne crno-bijele pruge odlučio postaviti vodoravno umjesto tradicionalnog okomitog rasporeda. Uz to, sve majice su imale duge rukave, na leđima je broj bio ispisan crvenom bojom, a imena ili prezimena igrača nije bilo. Također su znatno umanjili logotipe sponzora na prednjoj strani i time samo pridodali "zatvorskom štihu" dresova.

Iz kluba su poručili kako dresovi predstavljaju retro garnituru iz sezone 1996./97. kada su također crte na majicama postavili vodoravno.

- Dizajn spaja prošlost i sadašnjost, tradiciju i napredak. Sezona 1996.–97. pruža inspiraciju, trenutak u kojem je Juventus istražio horizontalnu interpretaciju svoje kultne crno-bijele boje u eksperimentalnom konceptu koji je postojao izvan službenog natjecanja. Prolazna intuicija, nikad viđena u natjecateljskoj utakmici. Gotovo tri desetljeća kasnije, ta vizija ponovno poprima oblik, a horizontalne pruge pojavit će se na terenu tijekom utakmice Juventus – Como 21. veljače - naveli su iz kluba.

Igračima ova garnitura nije donijela previše sreće budući da su poraženi u prvoj utakmici u kojoj su ju nosili, ali zato bi mogla donijeti puno sreće Upravi. Iz kluba vjeruju kako bi ovaj dres mogao postati hit među navijačima te je pušten u prodaju odmah nakon utakmice uz cijenu od 160 eura.