Andy Bara prodaje hit-igrača za 45 milijuna eura? Zainteresiranih ne nedostaje, a prijetio je i vatrenima

Najmoćniji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara mogao bi ovog ljeta odraditi još jedan veliki transfer. Kako piše Daily Mail, nekoliko engleskih klubova pokazuje interes za češkog nogometaša Pavela Šulca. On je od prošlog ljeta član francuskog Lyona koji ga je Viktoriji Plzen platio sedam i pol milijuna eura, a Šulc je odmah uzeo dres s brojem 10 i pokazao se kao ponajbolji igrač kluba u dosadašnjem dijelu sezone.

25-godišnji ofenzivni veznjak upisao je dosad 34 nastupa u svim natjecanjima te zabio 14 pogodaka i dodao deset asistencija. Kao zainteresirani klubovi navode se londonski Tottenham i Aston Villa koja ga je pratila još dok je igrao u Češkoj. Bivši prvak Europe želio ga je prvo pustiti da se dokaže u jednoj od najjačih svjetskih liga, a čini se da je Šulc to i učinio.

Daily Mail spominje i interes Nottingham Foresta te Leeds Uniteda, ali najveći konkurent Villi i Tottenhamu ipak bi trebao biti madridski Atletico.

Šulc je upisao i 18 nastupa za reprezentaciju Češke i postigao četiri pogotka te se prometnuo u glavnu napadačku opciju u nacionalnoj vrsti. Budući da mu ugovor vrijedi još tri i pol godine, Lyonu se ne žuri prodati ga, ali ponuda od 45 milijuna eura mogla bi natjerati sedmerostrukog prvaka Francuske da se predomisli.