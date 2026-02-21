Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIER LIGA

City svladao Newcastle i približio se vodećem Arsenalu

Premier League - Manchester City v Newcastle United
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.02.2026.
u 23:38

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u momčadi Cityja

Nogometaši Manchester Cityja primaknuli su se Arsenalu na samo dva boda zaostatka na vrhu ljestvice engleskog prvenstva 2-1 domaćom pobjedom protiv Newcastle Uniteda u 27. kolu.

Sva tri gola pala su između 14. i 27. minute, u tim je minutama golove za City zabijao O'Reilly (14, 27), dok je u međuvremenu Hall (22) nakratko poravnao na 1-1.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u momčadi Cityja koja sada ima 56 bodova, dva manje od Arsenala, a oba sastava su odigrala po 27 susreta. 

Newcastle je 10. sa 36 bodova.

Ključne riječi
Newcastle Arsenal Manchester City Premier liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!