VIDEO Stanišić nastavlja sjajan dan Hrvata: Asistirao u pobjedi, Bayern vodio 3:0 pa zamalo ostao bez pobjede

Vrlo zanimljivu utakmicu u 23. kolu njemačke Bundeslige odigrali su vodeći Bayern i Eintracht Frankfurt na Allianz Areni. Činilo se kako će momčad Vincenta Kompanyja stići do rutinske pobjede budući da su u 68. minuti imali prednost od tri pogotka, ali gosti su do kraja utakmice uspjeli itekako zakomplicirati situaciju za Bavarce.

Poveli su domaći u 16. minuti preko Aleksandra Pavlovića, a samo četiri minute kasnije Harry Kane je zabio na asistenciju našeg Josipa Stanišića. Desni bek vatrenih nakon udarca iz kuta prenio je loptu na peterac gdje ju je engleski napadač mirno glavom pospremio u mrežu. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kane ja zabio i treći pogodak domaćih u 68. minuti na asistenciju Joshue Kimmicha, ali potom je u posljednjih 15 minuta krenuo uzvrat gostiju iz Frankfurta. Prvo je Jonathan Burkardt realizirao kazneni udarac u 77. minuti, a u 86. infarktnu završnicu osigurao je Arnaud Kalimuendo u 86. minuti. Gosti do izjednačenja ipak nisu uspjeli doći pa je Bayern upisao i 19. pobjedu u 23. prvenstvenoj utakmici.

Drugoplasiranoj Borussiji Dortmund tako su pobjegli na devet bodova prednosti, ali sastav Nike Kovača ima i utakmicu manje.