Gotovo je: Dinamo putuje u Srbiju! Evo što tamo čeka plave

Nije dugo trajala nada da Dinamo neće morati u Bačku Topolu na susret drugog kola Europske lige. Tamo će, naime, igrati s Maccabi Tel-Avivom, a nada da te utakmice neće biti postojala je zbog traženja nekih zemalja da se izraelski klubovi i reprezentacija izbace iz europskih natjecanja zbog događanja u Gazi, no to se nije dogodilo i neće dogoditi te će plavi put Srbije u srijedu. No neće odmah u Bačku Topolu. Svoje medijske obveze i trening obavit će u Zagrebu pa onda charter-letom otići u Beograd. Tamo će i prespavati, a onda na dan utakmice autobusom, oko sat i pol do dva vožnje, stići na tu neobičnu utakmicu u Vojvodini, koja se igra u 21 sat.

Ne sumnjamo da će plavi tijekom boravka u Srbiji imati i posebne mjere osiguranja. A i osiguranje na samoj utakmici bit će sigurno veliko, iako se ne očekuje mnogo ljudi jer odlukom Uefe nema ulaznica za gostujuće navijače. Tako plavi neće imati podršku svojih navijača, osim službene klupske delegacije. No budu li ulaznice u slobodnoj prodaji, možda će vojvođanski Hrvati poželjeti pogledati Dinamo uživo, a tko zna, možda se i navijači plavih iz Hrvatske nekako snađu pa preko nekog u Srbiji nabave ulaznice.

Viđali smo u prošlosti da su navijači itekako snalažljivi i da raznim putevima dolaze na utakmice ili da nabave mnogo više ulaznica od njima namijenjenog kontingenta. Tko zna, možda i među ljubiteljima nogometa u Srbiji plavi pobude zanimanje, iako u to sumnjamo, no zacijelo će na utakmicu doći ponešto nogometnih stručnjaka, vjerojatno i skauta raznih klubova.

Prošle sezone Maccabi Tel-Aviv igrao je u Europskoj ligi, no tada nije igrao na stadionu u Bačkoj Topoli, koji prima 4500 gledatelja. Igrali su na stadionu Partizana u Beogradu i nisu bili baš gledani, u posljednje dvije "domaće" utakmice na tom je stadionu na jednoj utakmici bilo nešto više od 600, a na drugoj malo više od 200 gledatelja. Puno više ne očekuje se ni na ovoj utakmici u četvrtak u Bačkoj Topoli. Sigurno je da će plavima nedostajati navijači, tijekom ove sezone imali su sjajnu podršku, a sad će se morati snaći u komornoj atmosferi. Igrali su u vrijeme kad je vladala korona i s takvim su se ambijentom već susreli, ali sigurno im nije drago što će ta podrška izostati.

No najvažnije je da Dinamo sigurno stigne u Srbiju i da iz nje sigurno ode kući. Kad bi još donijeli i bodove, mogli bi slaviti po povratku u Zagreb ili na utakmici s Lokomotivom u Maksimiru u nedjelju 5. listopada. Ali najprije treba odigrati tu utakmicu s Maccabijem i doći do rezultata koji bi se onda mogao slaviti.