Gotova je osmina finala! Ovo su parovi koji jamče spektakl u četvrtfinalu, evo rasporeda svih utakmica

Pravom golijadom završila je osmina završnice na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Prvenstvo koje osim zimskog termina prati i užurbani tempo ne posustaje i već kreće u četvrtfinala, no prije nego otkrijemo datume i vrijeme utakmica, evo podsjetnika na to kako je i tko je prošao.

1. Nizozemska

Nogometaši Nizozemske postali su prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva, kojem je domaćin Katar, nakon subotnje 3-1 (2-0) pobjede protiv reprezentacije SAD-a. Pogotke su za Nizozemce zabili Memphis Depay (10), Daley Blind (45+1) i Denzel Dumfries (81), a za Amerikance Haji Wright (76).

Foto: Tom Weller/DPA 03 December 2022, Qatar, Al-Rajjan: Soccer: World Cup, Netherlands - USA, Final round, Round of 16, Chalifa International Stadium, Netherlands' Denzel Dumfries cheers after his goal for 3:1. Photo: Tom Weller/dpa Photo: Tom Weller/DPA

Argentinci su prethodno očekivano osvojili skupinu C, dok je Australija pokazala da u Katar nije zalutala i prošla grupu kao druga D sa šest bodova, koliko je imala i prva Francuska. Iako su Južnoamerikanci poveli s 2:0, Australci su pokazali da utakmica neće biti jednosmjerna ulica pogotkom u nastavku. Kakva je tek bila završnica - Martinez je u zadnjoj minuti obranio zicer i Gaučosima osigurao prolazak. Idući protivnik im je Nizozemska.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Argentina v Australia - Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 4, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina progress to the quarter finals REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

3. Francuska

Nogometaši Francuske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 3-1 (1-0) pobjedom protiv Poljske u osmini finala u susretu igranom na stadionu Al Thumama. Strijelci za Francusku bili su Olivier Giroud (44) i Kylian Mbappe (74, 90+1), dok je na konačnih 3-1 smanjio Robert Lewandowski (90+9-11m).

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - France v Poland - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - December 4, 2022 France's Olivier Giroud celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

4. Engleska

Nogometaši Engleske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 3-0 (2-0) pobjedom protiv Senegala u susretu osmine finala igranom na stadionu Al Khor. Strijelci za europske doprvake bili su Jordan Henderson (38), Harry Kane (45+3) i Bukayo Saka (57).

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 4, 2022 Senegal's Famara Diedhiou in action with England's Kyle Walker REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Japan sa 3-1. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi prilikom izvođenja 11-eraca u junaka izrastao Dominik Livaković koji je obranio tri udarca Japanaca. Poveo je Japan golom Daizena Maede (43), na 1-1 poravnao je Ivan Perišić (55). Kako se rezultat više nije mijenjao ni do isteka 90. minute kao niti nakon dodatnih pola sata, o putniku u četvrtfinale odlučivalo se udarcima s bijele točke

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 05.12.2022., stadion Al Janoub, Al Wakrah, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, osmina finala, Japan - Hrvatska. Dominik Livakovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Brazila, nakon što je Hrvatska ranije u ponedjeljak u osmini finala svladala Japan boljim izvođenjem 11-eraca, Brazil je u svom susretu ove faze natjecanja bio uvjerljiv protiv Južne Koreje sa 4-1 (4-0). Brazil je sve dvojbe oko prolaska riješio u prvom poluvremenu kada su mrežu Korejaca tresli Vinicius (7), Neymar (13-11m), Richarlison (29) i Paqueta (36). U nastavku je Seung-Ho Paik (76) ublažio poraz Južne Koreje.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Brazil v South Korea - Stadium 974, Doha, Qatar - December 5, 2022 Brazil's Vinicius Junior celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Kao i Hrvatska dan prije, i reprezentacija Maroka nastavila je svoj put na Svjetskom prvenstvu u Kataru nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. U osmini finala izbacili su favoriziranu reprezentaciju Španjolske boljim izvođenjem udaraca s bijele točke 3:0, nakon što u 120 minuta nogometa nismo vidjeli pogodak. To je prvi plasman među osam najboljih na svijetu u marokanskoj povijesti te izjednačenje najboljeg afričkog rezultata na SP-u.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Morocco v Spain - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 6, 2022 Morocco's Yassine Bounou saves a penalty missed by Spain's Carlos Soler REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Lee Smith/REUTERS

Nogometaši Portugala posljednji su sudionici četvrtfinala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, oni su u osmini finala na stadionu Lusail svladali Švicarsku sa 6-1 (2-0). Trostruki strijelac za Portugal bio je Goncalo Ramos (17, 51, 67), a po jedan gol su dodali Pepe (39), Raphael Guerreiro (55) i Rafael Leao (90+2), dok je jedini pogodak za Švicarsku postigao Manuel Akanji (58).

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Portugal v Switzerland - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 6, 2022 Switzerland's Haris Seferovic, Granit Xhaka and Denis Zakaria look dejected after Portugal's Diogo Costa scores their sixth goal REUTERS/Kai Pfaffenbach REFILE - CORRECTING TEMPLATE Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Raspored utakmica:

Petak:

Hrvatska - Brazil (16 sati)

Argentina - Nizozemska (20 sati)

Subota:

Maroko - Portugal (16 sati)

Engleska - Francuska (20 sati)

Sada nam slijedi dva dana odmora od utakmica, ali nema odmora za igrače. Kokice i kockice u ruke jer očekuje nas bogat sportski vikend!

