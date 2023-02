Goluža nakon poraza protiv PSG-a :Moramo se resetirati i vratiti na postavke prije SP-a

Rukometaši PPD Zagreba prokockali su veliku priliku da upišu bodove protiv PSG-a u 11. kolu elitne skupine Lige prvaka. U redu, da je u zagrebačkoj Areni gostovao PSG u najjačem sastavu, onda taj poraz (30:33) ne bi bio tako bolan. Ali francuski prvak došao je bez petorice igrača od kojih su četvorica u prvoj postavi (Nikola Karabatić, Elohim Prandi, Dainis Krištopans i Kamil Syprzak), dok je peti (Luka Karabatić) izuzetno važan igrač obrane.

Nije bilo vremena...

– Da će Parižani doći ovako oslabljeni, saznali smo večer prije utakmice, kad je već završio naš trening. Nije bilo mogućnosti da pripremim svoje igrače na jednu sasvim novu situaciju. Mi smo trenirali kao da svi oni dolaze i tako sam pripremio taktiku. No, bez obzira na činjenicu da su došli oslabljeni, mi smo sami krivi što nismo osvojili dva boda i tako praktički osigurali mjesto u osmini finala – rekao je Slavko Goluža, trener plinara.

Uvijek su najteže klupske utakmice na ovom nivou koje dolaze nakon velikih natjecanja.

08.02.2023., Arena Zagreb, Zagreb - EHF Liga prvaka, skupina A, 11. kolo, RK PPD Zagreb - PSG. Trener PPD Zagreba Slavko Goluza Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Nažalost, veći dio priprema za drugi dio sezone bio sam bez reprezentativaca. Naravno da nije bilo dovoljno vremena ni da se oni odmore ni da se uigraju s ostatkom momčadi koji je trenirao dok ih nije bilo. Nisu nama nedostajali samo naši reprezentativci, nedostajali su nam Srbin Dodić, Slovenac Kavčić i Mađar Leimeter. S tim da se posljednja dva i nisu naigrala na SP-u pa su jedno dulje razdoblje bili bez utakmica i to se dobro vidjelo u susretu protiv PSG-a – govori Goluža.

Situacija na tablici nije se promijenila nakon 11. kola. Zagrebaši su i dalje šesti, no poljska Wisła smanjila je zaostatak s tri na samo jedan bod. Poljaci su jučer u posljednjoj utakmici skupine na domaćem parketu pobijedili Magdeburg s 25:24. Od trojice hrvatskih igrača Tin Lučin postigao je šest, Lovro Minić dva, a Leon Šušnja jedan pogodak.

U sljedećem kolu PPD Zagreb gostuje kod probuđenog Porta koji je u ovom kolu upisao prvu pobjedu, dok će Poljaci u goste danskom GOG Gudmeu koji je pak u ovom kolu iznenadio u gostima Veszprém. Danci imaju silni motiv da na kraju igranja u skupini budu treći, ispred Magdeburga.

– I ranije sam govorio da je Porto odlična momčad. Imaju niz kvalitetnih portugalskih igrača poput Branqinha, Itturize, Magalhaesa, Saline i Souse te pravu malu vojsku stranaca. Naravno da će to biti za nas teška i zahtjevna utakmica. Portugalci se pred kraj igranja u skupini žele iskupiti navijačima za lošu sezonu i pokušat će do kraja skupiti što veći broj bodova. Nemojmo zaboraviti da su puno utakmica u skupini izgubili s malom razlikom, primjerice u Parizu (30:32, op. a.) i Gudmeu (32:33). Kod kuće su uzeli bod Magdeburgu, uvjerljivo nadigrali Dinamo i umalo iznenadili PSG... Mi se pod hitno moramo resetirati i vratiti na postavke prije svjetskog prvenstva kada smo u tri utakmice osvojili pet bodova – rekao je Goluža.

08.02.2023., Arena Zagreb, Zagreb - EHF Liga prvaka, skupina A, 11. kolo, RK PPD Zagreb - PSG. Paolo Kraljevic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gledatelji su zapamtili

Trener plinara objasnio je otkud dupkom puna Arena s obzirom na loš rezultat hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

– Zagrepčani su se zaželjeli vrhunskog rukometa, a u glavama su im ostali naši dobri rezultati u skupini Lige prvaka prije reprezentativne stanke. Nadam se da će doći istom broju, ako ne i većem na sljedeću domaću utakmicu kada će u Areni gostovati njemački Magdeburg – zaključio je Goluža.

Do kraja igranja u skupini ostala su još tri kola. Sada je potpuno jasno da će plinarima za prolaz trebati još jedna pobjeda ili barem bod. Zagrebaši do kraja gostuju kod Porta i Gudmea i kod kuće dočekuju Magdeburg. S druge strane Wisła ima potpuno ista gostovanja (Porto, Gudme) i kod kuće dočekuje PSG. Ako Francuzi dođu u Płock u oslabljenom sastavu, Poljaci sigurno neće propustiti priliku da upišu bodove.

08.02.2023., Arena Zagreb, Zagreb - EHF Liga prvaka, skupina A, 11. kolo, RK PPD Zagreb - PSG. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gdje i kako zagrebaši mogu do bodova u preostala tri kola? Možda najlakše kod kuće protiv Magdeburga koji je također oslabljen jer ima dosta ozlijeđenih igrača. Moglo bi se do pobjede i u Portu, no Portugalci žele popraviti dojam i žele na svom paketu pobijediti i PPD Zagreb i Wisłu. Mogu zagrebaši dalje i sa sva tri poraza. U tom slučaju Wisła ne smije osvojiti više od jednog boda u preostale tri utakmice. Sjajna stvar je što su plinari u međusobnim susretima s Wisłom uspješniji. U Varaždinu je bilo neodlučeno, a u Płocku je PPD Zagreb pobijedio.

Kako god, zagrebaši mogu najviše do šestog mjesta u skupini. Osim ako ne dobiju sve tri utakmice kada bi mogli biti čak četvrti ili peti. Budu li šesti, u osmini finala igrat će protiv trećeplasirane momčadi skupine B, a to će vjerojatno biti Nantes ili Kiel. Obje momčadi imaju svojih kvaliteta, ali i mana. Tako je Nantes neočekivano u ovom kolu kod kuće izgubio od Celja.