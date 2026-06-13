Francuska i Belgija domaćini EP za rukometašice 2030. godine

Francuska i Belgija zajednički će organizirati Europskog prvenstva u rukometu za žene 2030., objavio je u subotu Francuski rukometni savez (FFHandball).

"Nakon što je muško prvenstvo 2029. zajednički organiziramo s Njemačkom, a muško Europsko prvenstvo 2032. također dodijeljeno Francuskoj i Njemačkoj, Francuski savez potvrđuje svoju vodeću ulogu na europskoj i globalnoj rukometnoj sceni“, navodi se u priopćenju Francuskog rukometnog saveza.

Koji će gradovi biti domaćini još nije objavljeno i bit će otkriveni naknadno. Objava je uslijedila tijekom Final Foura muške Lige prvaka u Kölnu.