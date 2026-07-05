Vratio se bivši hrvatski izbornk: 'Otišao sam prerano iz Zagreba i napravio krivi korak'

Rukometni klub Zagreb u novu sezonu ulazi s rosterom u kojemu ćemo vidjeti čak osam novih igrača, ali i novo trenersko lice koje će ih voditi s klupe. Riječ je o bivšem hrvatskom izborniku Hrvoju Horvatu koji se tri sezone provedene u švicarskom Kadetten Schaffhausenu odlučio vratiti u domovinu i prihvatiti poziv kluba u kojemu je nekada i sam igrao.

Hrvoje Horvat, podsjetimo, trenersku je karijeru započeo na klupi zagrebačke Dubrave, nakon čega je vodio našički Nexe, bundesligaša HSG Wetzlar, te spomenutog švicarskog velikana s kojim je u tri sezone osvojio čak šest titula. Bio je Cveba i izbornik kadetske, juniorske, ali što je najvažnije i seniorske reprezentacije Hrvatske.

U velikom intervju za službene stranice kluba trener Horvat otkriva više o tome kako je došlo do suradnje sa Zagrebom, govori o planovima i očekivanjima od nove sezone, ali i stavlja naglasak na ono što će krasiti njegov Zagreb u vremenu koje je pred nama.

Kako je došlo do suradnje sa Zagrebom?

- Mislim da se u životu ništa ne događa slučajno, pa se tako ni suradnja sa Zagrebom nije dogodila slučajno. S jedne strane kod mene je postojala želja za povratkom doma, a s druge strane tu je i taj izazov da se vodi jedan takav klub kao što je Zagreb. Biti trener Zagreba i imati priliku voditi ga u Ligi prvaka svakako je korak naprijed u mojoj karijeri. Spojila su se te dvije komponente i smatram da se jedino na takav način događaju prave stvari.

Zagreb je vaš klub. Kakav je bio Zagreb Hrvoja Horvata igrača, kakav je danas i kakvim biste ga vi željeli vidjeti?

- Za Zagreb me vežu lijepe uspomene. Moja najbolja godina u igračkoj karijeri bila je upravo u Zagrebu. Kruna moje karijere kao igrača bila je ta jedna sezona u Ligi prvaka. Žao mi je što nisam postigao i više. Otišao sam prerano iz Zagreba, napravio krivi korak, ali sve ove godine postojala je želja da se jednoga dana vratim. Zagreb je veliki klub i biti na jednom tako visokom nivou kroz sve te godine sigurno da nije lako. Rekao bih to ovako. Zagreb je klub koji godinama prkosi novim trendovima i koji uz sve poteškoće koje se nameću uspijeva ostati dijelom elite. Ja se nadam se ćemo sada na sve dobro što je već napravljeno krenuti jednom uzlaznom putanjom i napraviti iskorak. Želimo napraviti korake ka tome da Zagreb bude konkurentniji u Ligi prvaka, želimo razmišljati o nekakvim plasmanima koji su prije bili Zagrebova svakodnevica. Ja sam igrao prije više od 20 godina, a Zagreb je svo to vrijeme bio dijelom Lige prvaka. Zagreb je jedan od zaštitnih znakova Lige prvaka i mi ćemo sve učiniti da napravimo dodatni iskorak na europskoj sceni.

Recite nam nešto više o planu priprema za novu sezonu i kakva su vaša očekivanja od istih?

- Zna se koji su ciljevi Zagreba i gdje je ljestvica postavljena. Nastavak dominacije u hrvatskom rukometu i iskorak na europskoj sceni. Tražim fokus počevši od prvog dana priprema i apsolutnu posvećenost zajedničkom cilju. Ako ćemo svi razmišljati tako, onda ne vidim razloga da te ciljeve i ne ostvarimo. Što se priprema tiče krećemo na Rogli gdje želimo udariti dobre temelje za sve ono što nas čeka kasnije. Liga prvaka kreće nikad ranije, tako da će pripreme biti kratke i intenzivne. Očekujem da ekipa prihvati nov način rada s jednim entuzijazmom s kojim i sam ulazim u ovaj projekt.

Dokazali ste se u hrvatskoj ligi vodeći Dubravu i Nexe. Kakva je to liga danas? Kakvu kvalitetu ima u odnosu na Švicarsku iz koje dolazite?

- Sigurno da je moj rad u Dubravi i Nexeu prepoznat i da me on doveo do pozicije da imam tu čast biti hrvatskim izbornikom, a u krajnjoj liniji tim sam putem stigao i u Švicarsku. Jako sam ponosan na taj period svog života i rad koji sam prikazao tamo. S Dubravom, konkretno, smo stigli od pozicije da klub treba ispasti iz lige do situacije da smo treći klub u državi. U Nexeu smo, pak, napravili neke dobre stvari u smislu da smo jedan broj do tada anonimnih igrača profilirali i oni su kasnije postali hrvatski reprezentativci. Kroz taj dobar rad s mladim igračima stigao sam do pozicije izbornika kadetske i juniorske reprezentacije, a kasnije sam tim putem stigao do pozicije pomoćnika Line Červara, da bi na koncu i sam postao izbornikom. Kada su me kasnije angažirali u Kadetten Schaffhausenu rekli su mi da izuzetno cijene ono što sam napravio s Dubravom i Nexeom, kao i u radu s mladim igračima. Ono što me posebno čini ponosnim jest činjenica da su i Dubrava i Nexe, pa u krajnjoj liniji i Schaffhausen nakon mog odlaska ostali stabilni klubovi i zdrave rukometne sredine.

- Što se hrvatske rukometne lige tiče vidljiv je napredak u odnosu na neko prošlo vrijeme. Mislim da su dobre mjere hrvatske Vlade koja sada dosta pomaže klubovima. Značajan iskorak napravile su Sesvete, ali jako dobro rade i u Dugom Selu i Trogiru. Bitno je da se baza širi, da liga bude što neizvjesnija i konkurentnija. Što se neke usporedbe sa švicarskom ligom tiče jako je teško tu vući paralele. Tamo je bolja infrastruktura, klubovi imaju više novaca i ulaže se više u rukomet. S druge strane, mi imamo prednost našeg talenta i velikog broja djece koja vole sport i rukomet. Pozdravljam nova ulaganja u hrvatski klupski sport i siguran sam da će se ona višestruko vratiti u budućnosti.

Što mislite o Zagrebovoj skupini u Premijerki? Prvi put da će najveći rivali Zagreb i Nexe igrati međusobno već na jesen.

- Iskreno, meni je ovo puno draža varijanta da smo mi i Nexe u istoj grupi. Već u drugom kolu nam dolaze u goste, a činjenica da ćemo već na jesen imati dva najveća derbija meni kao treneru zapravo i odgovara. Zadovoljan sam skupinom i rasporedom u Premijerki, smatram da hrvatskom rukometu treba što više derbija i jakih utakmica. Mislim da će to značiti i nama i Nexeu i da će oba kluba zbog toga biti konkurentnija i u Europi.

Novi je format Lige prvaka. Vaše mišljenje o tome. Zagreb je izvukao Aalborg, PSG i Celje. Očekivanja od nastupa u skupini.

- Dobrodošlo osvježenje. Dobro je za samo natjecanje da se s vremena na vrijeme promijeni format, da dođu neki novi klubovi i pojave se neka nova imena. Sada već bivši format je bio prilično zatvorena priča i onda s godinama popularnost samog natjecanja krene kopniti i cijela stvar više nije toliko interesantna. Mislim da je ovo dobar korak prema naprijed. Što se skupine tiče mogu reći samo to da u Ligi prvaka nema lošeg protivnika niti lake skupine. Bitno je da mi zadržimo fokus na našim ciljevima i da izvučemo maksimum iz svake prilike. Želja je da od postojećeg rostera izvučemo maksimum, da budemo što konkurentniji i da se tu vide pomaci prema naprijed. Respektiramo svakog protivnika, dobro smo upoznati s njihovim snagama i slabostima i znamo s čime ćemo se pokušati suprotstaviti našim suparnicima. Idemo korak po korak. Fokus je na nama samima. Usudio bih se reći da ne idemo od protivnika do protivnika, već doslovce od lopte do lopte, od obrane do obrane.

Kako biste ocijenili roster koji ćete imati na raspolaganju. Osam je novih igrača u svlačionici Zagreba.

- Osam novih igrača i novi trener svakako je velik izazov za svlačionicu. Mislim da ćemo imati jako dobru obranu, a da će napad s Karačićem i Pavlovićem biti dobro organiziran. Ključ dobrog rezultata biti će kontrola igre između deveteraca. Znači da iz dobre obrane pokušamo postići što veći broj lakih golova. S druge strane, s jednim kontroliranim napadom moramo spriječiti situaciju da nas druge ekipe kontriraju i da nam postižu lake pogotke. Ono što će biti kisik našoj ekipi i čemu ćemo posvetiti najviše pažnje jest ta tranzicija prema nazad i sprečavanje lakih protivničkih golova. Naravno, to je lakše reći nego učiniti, ali u tome i leži izazov. Da bismo to postigli moramo biti spremni na jako puno rada, na preciznu podjelu uloga i na visoku koncentraciju i odgovornost igrača. Preda mnom i pred stožerom je veliki izazov, ali prihvaćamo ga i veselimo mu se. Napravio sam već dosta individualnih razgovora sa stožerom i igračima i mislim da smo na istoj valnoj duljini i istom tragu. Veselimo se novim pobjedama i jedva čekamo da ova nova priča krene.

Novi kapetan prve ekipe je Filip Glavaš. Što kao trener očekujete od svoje produžene ruke na terenu i van njega?

- Filip Glavaš je igrač kojega sam uveo u hrvatsku reprezentaciju i on je igrač koji ima moje apsolutno povjerenje. Kada sam ga prvi put pozvao, za većinu je bio velika nepoznanica, ali svi su vrlo brzo shvatili da je to jedan kvalitetan i karakteran igrač. Kao kapetan očekujem da vodi primjerom i da svojim izvedbama na terenu pomogne ekipi.

Na čemu će biti naglasak u igri Zagreba koji vodi Hrvoje Horvat.

- Na meni je da izvučem sto posto iz ekipe koju imam na raspolaganju, to je moj primarni zadatak. Prema postojećem rosteru i profilu igrača koje smo doveli mogu se već nazrijeti konture naše buduće igre. Defenzivni dio će svakako biti nositelj naše priče, a publika bi trebali moći vidjeti jednu koncentriranu, odgovornu, proaktivnu i agresivnu obranu. Upravo taj obrambeni blok je ono što mi možemo ponuditi i na čemu ćemo inzistirati u Ligi prvaka. Obrana je naš forte i tu se razlikujemo od većine ekipa. Želim da moja ekipa igra jednu proaktivnu obranu koja se po potrebi mijenja iz 5-1 u 6-0 i opet natrag u 5-1, što stavlja pritisak na suparničke igrače koji su onda u poziciji da u vrlo kratkom vremenu moraju donositi odluke što nikada nije lako. U današnjem rukometu igrači se teško nose s donošenjem odluka, danas se većina napada svodi na nekakve izolacije i igru jedan na jedan, a mi ćemo upravo to obranom pokušati spriječiti i vidjeti onda koliko je protivnička ekipa sposobna improvizacijom voditi svoj napad kraju. Jednom kada odigramo tu obranu na visokom nivou sljedeći je korak to i naplatiti, a za to će nam biti potrebna kvalitetna tranzicija i laki golovi. Ako smo kao ekipa spremni napraviti pravi rezultat, onda će se to najprije vidjeti po povratku u obranu i po igranju same obrane.

Riječ-dvije o stručnom stožeru. Kakvoj se suradnji nadate?

- Veselim se suradnji sa svojim stožerom. Komunikacija je jako bitno stavka i zato sam sa svojim kolegama već obavio neke razgovore. Puno toga polažem na psihologiju, na grupne i individualne razgovore i na tomu ću i u ovom slučaju inzistirati. Atmosfera je zdrava i mislim da ćemo kao stožer sjajno funkcionirati. Važno je da mi svojim primjerom pokažemo i ekipi koliko je zajedništvo važno. Ako povedemo primjerom u tom segmentu, onda tek imamo pravo očekivati da isto to na terenu pokažu i igrači. Planiram puno truda, vremena i energije uložiti da mi kao stožer dišemo kao jedno.

Kakvu suradnju i podršku očekujete od uprave kluba?

- Živimo u vremenima kada je financijska stabilnost prvi preduvjet da bi sportski kolektiv bio zdrav. Uprava rukometnog kluba Zagreb osigurala je financijsku stabilnost kluba, udarila čvrste temelje i napravila preduvjete da mi ostali možemo raditi svoj posao. Osjetio sam to već od prvog kontakta i razgovora s Vedranom Šupukovićem, Božom Jovićem i Damirom Bičanićem. Oni su postavili dobre temelje, a sada je na nama u stožeru i naravno na ekipi da krenemo zidati ostale katove. Dok sam bio igrač financijska stabilnost češće je bila iznimka, a ne pravilo i stoga sve pohvale upravi kluba koja se pobrinula da to u Zagrebu danas bude pravilo.

Koliko vam je važna podrška navijača? Imate li kakvu poruku za našu navijačku grupu Bijelih lavova?

- Bez podrške naših navijača sve ovo što radimo i nema nekog osobitog smisla. Na nama je da na terenu pokažemo požrtvovnost i onda će i publika doći u dvoranu i nagraditi nas. Kada pričate s ljudima vani uvijek će vam reći kako Zagreb pamte po navijačima i atmosferi, te kako je Hrvatska zemlja u kojoj ljudi razumiju i vole rukomet. Ipak, mi smo ti koji na terenu moraju odraditi i zaslužiti podršku navijača. Bez sinergije s navijačima velikog rezultata neće biti, to je jasno. Svjesni smo da je zagrebačka publika zahtjevna, ali ne smatram to nečim lošim. Letvica je postavljena visoko i mi taj izazov prihvaćamo i želimo se što prije pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Navijačima nije toliko bitno igramo li mi 5-1 ili 6-0, spuštamo li se plitko ili duboko. Ono što oni cijene i što će znati prepoznati i nagraditi jest jedna borba i ostavljanje svega što imaš na tom terenu. To će zagrebačka publika znati prepoznati i siguran sam da ćemo dobiti dodatnu podršku i vjetar u leđa od naših Bijelih lavova i ostatka publike.

Za kraj, što će po vama biti najvažnije za jednu dobru sezonu Zagreba u kojoj bi se obranile domaće titule i napravio korak više na europskoj sceni uz afirmaciju nekih mlađih igrača?

- Da bi se sve to ostvarilo mora se poklopiti dosta faktora. Što se rukometnog dijela tiče mogu reći da će biti jako bitno dobro podijeliti uloge. Ključ je u tome da svatko od nas prihvati ulogu koja mu je dodijeljena. Što se ne rukometnog dijela tiče jako je bitno da cijela priča bude obavijena jednim velom pozitive, veselja i sreće jer će jedino tako dečki moći pružiti svoje najbolje partije i na terenu obaviti svoje zadatke. Želim vidjeti jednu sinergiju igrača, stručnog stožera i navijača te se nadam jednoj pozitivnoj i zdravoj atmosferi i okruženju koje bi nam onda pomoglo da krenemo tim koracima prema naprijed.