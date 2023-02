Goluža: Zahvalio sam se Červaru na pozivu za izbornika. Imam obavezu kandidirati se za idućeg

Bivši izbornik i kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža još uvijek ima ambicije vratiti se na klupu kauboja. HRS je potvrdio imenovanje Gorana Perkovca za novog izbornika nakon što je otkaz dobio Hrvoje Horvat. Goluža je već sada istaknuo kandidaturu za novog izbornika, kada se bude naravno birao...

- Ja sam se šest ili sedam godina izolirao od komentiranja uvijek kad netko nazove, ne želim komentirati jer svatko radi najbolje što zna i može. Zahvalio sam se Červaru i u ovom trenutku ne želim biti kandidat, ali moram reći da sam se prijavio za sljedećeg izbornika. Mislim da je to moja obaveza, da je to obaveza zbog rezultata koje sam postigao s reprezentacijom i s klubovima koje sam vodio. Osvojene tri medalje u godini dana, to nije mala stvar. Predanim radom, velikim srcem kojim sam vodio reprezentaciju mislim da je moja obaveza da se već sada kandidiram za sljedećeg izbornika - rekao je Goluža za HRT.

- Ja vjerujem da se možemo vratiti u svjetski vrh. Ja sam taj koji daje maksimalnu podršku našem izborniku, čuli smo se, izmijenili par poruka. Peki je u gužvi, ali vjerujem da će iskoristiti svaku priliku da kontaktira igrače i trenere gdje su mu nositelji igrači u klubovima. Nije mu lako, ima puno posla i mislim da će tek sada osjetiti kakav je pritisak biti izbornik u Hrvatskoj.