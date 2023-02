Stepančić: Mnogi su mislili da više neću zaigrati. Bilo je teških trenutaka i umalo sam pukao

Rukometaši PPD Zagreba danas će u Areni (18.45 sati) igrati susret 11. kola elitne skupine Lige prvaka. Nekoliko bivših igrača PPD Zagreba igralo je u PSG-u, a među njima je i Luka Stepančić, sjajni desni vanjski koji trenutačno igra za Pick Szeged. Luka je nosio dres Parižana od 2016. do 2019. godine. I danas pamti dramatičan poraz u finalu Lige prvaka 2017. godine kada je Ivan Čupić pogodio u zadnjoj sekundi za pobjedu Vardara.

Dug je bio put povratka

– Godinu dana kasnije pobijedili smo na završnom turniru Lige prvaka Vardar, ali u susretu za treće mjesto, što nam je bila slaba utjeha. Možda smo najjaču momčad imali moje posljednje sezone u PSG-u kada su došli Sagosen i Corrales, a već su igrali Mollgaard, Hansen, Gensheimer, Remili, Narcisse, braća Karabatić, Abalo, Omeyer. Nažalost, u četvrtfinalu smo ispali od Kielcea koji nas je pobijedio u Poljskoj s deset razlike, a u uzvratu je bilo plus devet za nas. Nedovoljno za plasman na treći uzastopni Final-four Lige prvaka – kaže Luka.

Kako će danas proći "plinari" u srazu s Parižanima?

– Nezahvalna prognoza. Ne znam koliko je utjecala reprezentativna stanka na igrače obiju momčadi. I jedni i drugi imali su velik broj igrača koji su igrali na Svjetskom prvenstvu. Uglavnom, bit će zanimljiva utakmica. Inače, pratim i jedne i druge ove sezone i baš mi je drago što su zagrebaši odigrali tako dobro u zadnje tri utakmice i osvojili pet bodova – rekao je Stepančić.

A Luka se vratio rukometnim parketima gotovo dvije godine nakon ozljede.

– Da, 6. veljače je bilo točno dvije godine otkako sam se ozlijedio. Malo prije tog datuma vratio sam se igri, kada je moj Szeged gostovao kod Cegléda. U pobjedi 45:28 postigao sam tri pogotka. Jako je teško opisati osjećaj koji sam imao na toj utakmici. U glavi mi je bila samo jedna misao – vratiti se na parket nakon dvije godine i uživati u igri. Samo ja znam kroz što sam prošao i taj se osjećaj ne može objasniti. Kad sam postigao prvi pogodak, a i cijeli susret, kad god sam bio na parketu, pokušavao sam ostaviti osjećaje po strani, pazio sam samo na igru, napad, obranu. Rekao sam si da ću nastaviti raditi, da budem još bolji, da vratim staru formu kako bih mogao pomoći momčadi. Bio je dug put od ozljede do povratka, ali puno dobrih ljudi me podržalo i pomoglo mi na tom putu. Sad gledam samo naprijed, nastavit ću vrijedno raditi. U utakmici protiv Cegléda bio je dobar osjećaj čuti navijanje navijača, čuti kako me prozivaju po imenu nakon pogotka. Bio je to svakako prekrasan trenutak – govori Stepančić i dodaje:

– Mnogi su mislili da se nikad neću vratiti rukometu. Ali nisam se predavao. Vjerovao sam u ono što radim i moram prije svega zahvaliti liječniku Trpimiru Vrdoljaku i Saši Baščevanu kod kojeg sam obavljao rehabilitaciju. Jedna velika hvala i klubu Pick Szegedu koji je te dvije godine bio uz mene, nisu odustali od mene. Naravno, bilo je teških trenutaka, pogotovo kada su mi u siječnju prošle godine rekli da moram na novu operaciju. Tu sam umalo "pukao", ali, eto, tjeralo me nešto naprijed i nisam odustao, a to je najvažnije. Moram pohvaliti i sjajnu komunikaciju između Zagreba i mog kluba jer sam operaciju i jedan dio rehabilitacije provodio u Hrvatskoj – kaže Luka.

26.01.2020., Tele 2 Arena, Stockholm - Europsko rukometno prvenstvo, finale, Spanjolska - Hrvatska. "nLuka Stepancic. "nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Još niste zaigrali u novoj Areni u Szegedu?

– Jedva čekam taj trenutak. Ugostit ćemo Kiel s našim Domagojem Duvnjakom. Dvorana je već odavno rasprodana. No prvo moramo odraditi gostovanje kod Aalborga u Ligi prvaka, u četvrtak. Idem u goste svojim prijateljima iz PSG-a, Hansenu i Mollgaardu koji su nedavno osvojili svjetsko zlato. Već smo se nekoliko puta čuli, dopisivali smo se porukama i njima je izuzetno drago što sam se vratio na parket. Probat ćemo ih iznenaditi kao što su oni nas iznenadili u Szegedu. Uh, to je bila utakmica u kojoj su nas doslovce uništili. Bilo je 12 razlike za njih.

Reprezentacija? Pričekajmo...

I vi ste imali dosta igrača koji su bili na Svjetskom prvenstvu, ali su se nekako svi vratili nezadovoljni. Naime, Mađarska je bila na kraju osma, Slovenija deseta, Srbija još nekoliko mjesta iza desetog mjesta...

– Da, Mađari su možda očekivali koje mjesto bolje, a zanimljivo da se najzadovoljniji vratio Srbin Radivojević. Rekao je da su igrali dobro, da su imali sjajnu atmosferu i da se vidi velik pomak u njihovoj igri – naglasio je Luka.

Odnedavno u Szegedu imamo i trećeg Hrvata, uz Alilovića i vas?

– Užasno mi je drago što je Šoštarić uzeo naše državljanstvo. To je dečko koji je igrao za Sloveniju i koji je bio jako podcijenjen u toj reprezentaciji. Nadam se da će mu novi izbornik dati priliku.

Kad smo već kod novog izbornika hrvatske reprezentacije, Goran Perkovac rekao je da vas ima na radaru?

– O toj temi mogu razgovarati nakon što razgovaram s novim izbornikom. Zadnju utakmicu za Hrvatsku odigrao sam u finalu EP-a 2020. godine kada smo izgubili od Španjolske.

Kako komentirate nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

– Ne bih ništa komentirao. Nema smisla da ja sad tu nešto pričam, nisam bio tamo – rekao je Stepančić.