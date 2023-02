Cure iz Dugog Sela su mega-hit: Došle na utakmicu u jednom autu i izvele najveću senzaciju ikad

Rukometašice Dugog Sela napravile su najveću senzaciju u povijesti hrvatske lige. Pobijedile su Podravka Vegetu, i to u Koprivnici sa 26:25. Tom su pobjedom pomogle Lokomotivi koja bi, pobijedi li u Splitu ovog vikenda, pobjegla Koprivničankama na možda nedostižnih četiri boda. U prijevodu, lokosice bi u tom slučaju obranile naslov prvakinja Hrvatske.

Imamo strankinju - Mandy

– Mislim da smo šokirale Koprivničanke činjenicom da se nijednog trenutka nismo predavale. Obično bi se sastavi koji dođu u Koprivnicu predali nakon dva, tri pogotka minusa. Rekao sam djevojkama prije utakmice – cure, mi smo treći sastav lige i idemo odigrati najbolje što možemo i nema predaje. I nismo se predavali ni kada je Podravka vodila 25:23 u samoj završnici susreta. Odigrali smo pametno, bez previše pogrešaka. Njihov govor tijela nije bio dobar i znao sam da ih možemo iznenaditi, a to smo napravili – rekao je Nenad Plašić, trener Dugog Sela.

Zanimljivo je kako se njegov sastav okupio za gostovanje u Koprivnici.

– Išli smo u dvije skupine. Jedan dio putovao je iz Dugog Sela, a četiri igračice došle su osobnim automobilom uoči samog početka. Nisu mogle drukčije jer sve četiri rade i nisu mogle izaći ranije s posla. U ekipi imam pet igračica koje rade svaki dan od 9 do 16 sati, ostale su studentice i imam nekoliko učenica. Da, imam i jednu strankinju. Za nas igra Slovenka Mandy Štritof. Ona je zaposlenica DHL-a koji je otvorio poslovnicu u Zagrebu – kaže Plašić.

Budžet kluba?

– Nešto manje od milijun kuna. Dakle, jedno deset puta manje od Podravke.

Jeste li dobili čestitku iz Lokomotive?

– Nismo još – nasmijao se trener Dugoselčanki.

Iznenadili ste Podravku, možda iznenadite i Lokomotivu?

– Teško. Nenad Šoštarić, trener lokosica, neće si dopustiti nikakvo opuštanje uoči naše utakmice. Uostalom, trenutačno je Lokomotiva ozbiljniji i kvalitetniji sastav od Podravke.

Imate li u klubu reprezentativke?

– Imamo dvije, ali obje su u kadetskoj reprezentaciji – Laura Oršulić i Maja Grgošević – naglasio je Plašić.

Kakve uvjete imate u Dugom Selu?

– Što se tiče dvorane, nemamo problema. Ali problem je što imamo puno studentica i učenica koje jedan tjedan idu na nastavu ujutro, a drugi tjedan poslijepodne. Nikako ne uspijevam na svim treninzima imati sve djevojke. Ponedjeljkom imamo kasni termin. Trening nam počinje u 21.30 sati, što znači da neke igračice dolaze doma oko ponoći. No to je ta draž amaterskog sporta.

Idemo u Europu

Kako ste krenuli, mogli biste sljedeće sezone igrati u Europi?

– To nam je cilj. Europski kup izborit ćemo ako budemo treći ili četvrti u ligi što je sada sasvim izvjesno. Uspijemo li izboriti Europu, to će biti povijesni uspjeh, kao što je i ova pobjeda u Koprivnici. Znam da će nam za igranje u Europi trebati jači sastav, malo više novaca. No sponzore je sve teže i teže naći. Netko će reći kako u Dugom Selu ima mnogo jakih poduzetnika, ali nitko nema interesa za ulaganje u sport – priča Plašić.

I za kraj, koliko ste dugo u ženskom klubu Dugo Selo?

Uh, sram me reći. Ipak, reći ću – 40 godina – zaključio je Plašić.

22 boda imaju rukometašice Dugog Sela i treće su na tablici Prve lige, imaju samo dva boda manje od Podravke