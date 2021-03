Mamić o imovini sudaca: 'Pa kupovali su nekretnine dok je ona bila predsjednica Centra'

Nema kraja novim detaljima o osječkim sucima koje donedavni čelnik Dinama, a sada pravomoćno osuđeni bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, iznosi na svojoj Facebook stranici.

Nakon priznanja da je kupovao luksuzne cipele, plaćao večere i feštao s istim tim sucima, Mamić je u novoj Facebook objavi pojasnio međusobne odnose Kvesića i Petričević, ali i načine na koji su došli do svojih nekretnina.

Pročitajte objavu:

"KRIWOPEDIJA | DIO PRVI

Zahvaljujući vašim prijavama i pričama koje mi šaljete mailom na stopreketu@protonmail.ch, na kojima sam iznimno zahvalan došli smo do novih spoznaja o Osječkom leglu korumpiranih sudaca koji su me izreketarili za više od 500 000 eura. U današnjoj priči zahvaljujući takvoj vašoj prijavi donosim informaciju o tome kako su suci i državni odvjetnici do nekretnina dolazili preko Centra za socijalnu skrb u Osijeku - pogotovo dok je ravnateljica bila Jelka Klobučar (kućna prijateljica suca Kvesića), u suradnji sa Helenom Kristek, Majom Varžić i Hrvojem Vidakovićem. Naime - Centar proglašava dražbe za nekretnine socijalnih slučajeva koji nemaju rodbine i nemaju kome ostaviti svoje vlasništvo, pa ih iz Centra obrade. Na dražbu se prijavljujete pismeno, ali fizički dražbi ne možete prisustvovati uz obrazloženje "da u centru nema dovoljno velike prostorije da primi sve zainteresirane". Ova priča posebno mi je bitna u svjetlu činjenice da je prema imovinskoj kartici supruga suca Kvesića o dosmrtnom uzdržavanju stekla je stan od 57.52 kvadrata u Osijeku vrijedan 300 tisuća kuna.

Dosmrtno uzdržavanje očito je biznis kojim se bave osječki pravnici tako su županijski državni odvjetnik Davor Petričevići i njegova supruga, Jasminka Sinčić-Petričević, voditeljica Zavoda za hematologiju KBC Osijek, 16. rujna 2013. sklopili ugovor o doživotnom uzdržavanju s Antom Mandićem koji je preminuo 4 mjeseca kasnije, a oni su dobili poslovni prostor od 68,40 metara četvornih. Znači sklopili su ugovor s umirućim čovjekom kako bi došli do nekretnine.

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vrban na isti je način sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju s Jelkom Nemet za što je dobio kuću vrijednosti 955 000 kuna u Jahorinskoj 7, dvije kuće i nekoliko oranica u selu Budimci pokraj Osijeka, te jednu trećinu pašnjaka veličine 665 metara četvornih, uz jadransku obalu, na otoku Čiovu, u blizini Trogira..

ZNAČI PREDSJEDNIK SUDA JE SKLOPIO UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU OSOBNO SA ŠTIĆENICOM, KAO I SUPRUGA NJEGOVOG KOLEGE. Kao šećer na kraju, sudac Kvesić i Petričević su kumovi. Molim vas sve da šaljete mailove na email adresu sadašnje ravnateljice Centra za socijalnu skrb Osijek ikaurinovic@socskrb.hr šaljete mailove s molbom da objave podatke koji su suci sudova u Osijeku i članovi njihovih obitelji, te drugi pravnici u državnoj službi sudjelovali u dražbama nekretnina socijalnih slučajeva, te po kojim su cijenama iste kupovali. Pozivam da ovo podijelite i s medijima kako bi istražili, jer je ovakvo potencijalno reketarenje najslabijih u društvo sramota svih nas.

