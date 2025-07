'Grobari kluba, odlazite!' Transparenti tresli stadion dok je Osijek razbijao Slaven

Nogometaši Osijeka zaključili su pripreme za novu sezonu SuperSport HNL-a na uvjerljiv način. Pred oko 2500 gledatelja na Opus Areni slavili su s visokih 4:0 protiv Slaven Belupa, pokazavši spremnost i širinu kadra pred prvi službeni izazov protiv Dinama. U dvoboju u kojem su strijelci bila čak četiri različita igrača, trojica su se prvi put upisala u listu strijelaca za Osijek – Vrbančić, Barić i Šopov. Jedini "iskusni" strijelac bio je Živković, koji je još jednom potvrdio status najopasnijeg napadača domaćih.

Gosti su prvi zaprijetili već u 4. minuti, no Malenica je sigurno zaustavio pokušaj Mitrovića. Osijek je potom preuzeo inicijativu, a u 20. minuti došao i do vodstva – Šopov je uposlio Vrbančića, koji precizno pogađa za 1:0. Do odmora se istaknuo i vratar Hadžikić s nekoliko obrana, dok je Živković bio najaktivniji u ofenzivi.

FOTO Modrićeva vila obara s nogu, a uz to ima tri luksuzna stana. Raskoš zaustavlja dah

Početak drugog poluvremena obilježili su transparenti domaćih navijača, koji su poslali jasnu poruku klupskom vodstvu. "Htjeli ste prazne tribine da nastane muk, ali s tribina orit će se još jači huk", stajalo je na jednom od njih, dok je drugi bio još direktniji: "Grobari kluba, odlazite".

Na travnjaku, pak, Osijek je nastavio s dominacijom. U 53. minuti Živković je zaključio brzu akciju pogotkom za 2:0. U 65. minuti junior Barić najbolje se snašao nakon odbijene lopte i zabio svoj prvijenac, a deset minuta kasnije konačnih 4:0 postavio je Šopov lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora. Trener Simon Rožman pružio je priliku velikom broju igrača, a raspoloženost momčadi i činjenica da su se upisala četiri različita strijelca svakako mu daju dodatnu sigurnost uoči početka sezone.