'Gledam kako se ljudi ponašaju, glupi su i neodgovorni! U Italiji, SAD-u, Srbiji...'

Kada je počela kriza pandemije koronavirusa Partizanov trener Andrea Trinchieri (51) vrati se u Italije, želio je biti uz obitelj.

Talijanski trener živi u Milanu zajedno sa suprugom i s dva sina. U razgovoru za Kurir otkrio kakvo je trenutačno stanje u Italiji.

- Milano je grad mrtvih. Možemo izaći do dućana, a tamo u redu čekamo dva, tri sata. Uvedena je aplikacija koja bilježi naše kretanje. Prije tjedan dana stigao sam iz Srbije i trebam biti u karanteni, ne smijem izaći iz stana - kaže Andrea Trinchieri.

Dosad je u Italiji zabilježeno 143.626 zaraženih, a preminulo je 18.279 osoba.

- Trudim se ne gledati brojke, kada bih to radio postao bih depresivan. Proći će to, pandemiju shvaćam kao neku vrstu poruke za način kako živimo. Pa čak i sada gledam kako se mnogi ljudi ponašaju, glupi su i neodgovorni! Svugdje je slično, u Italiji, SAD-u, Srbiji... - ističe talijanski trener.

I sport će ovom krizom pretrpjeti veliku štetu, bit će ozbiljnih posljedica.

- Vjerojatno će biti tako, ali ne bih na to tako gledao. Sport će pretrpjeti štetu daleko manju od one koja će se dogoditi, na primjer, turizmu. Bes sporta nema života, on donosi toliko radosti ljudima, preživjet će - zaključio je Andrea Trinchieri.