NA KRAJU GA I ULOVILA

Šarapova hvatala Dončića po dvorani pa razbjesnila fanove na mrežama: 'Zašto to objavljuješ?'

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
15.03.2026.
u 11:50

Los Angeles Lakersi su u dramatičnoj utakmici svladali Denver Nuggetse, a junak večeri bio je Luka Dončić. Ipak, pažnju javnosti nakon susreta ukrala je teniska ikona Maria Šarapova, čiji je susret sa slovenskim košarkašem izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama

Kakva večer u Crypto.com Areni! U jednom od najuzbudljivijih dvoboja sezone, Los Angeles Lakersi su nakon produžetka pobijedili Denver Nuggetse rezultatom 127:125. Čovjek odluke bio je, po tko zna koji put, slovenski fenomen Luka Dončić. Ostvarivši fantastičan triple-double učinak od 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija, Dončić je pobjedu osigurao nevjerojatnim šutom preko ruke čuvara, svega pola sekunde prije isteka vremena. Dvorana je eksplodirala, a navijači su slavili novu čaroliju svog košarkaškog genija koji je još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača na svijetu.

Međutim, dok se slavlje još nije ni stišalo, fokus s parketa prebacio se na tribine i hodnike dvorane. Među brojnim slavnim osobama koje su pratile utakmicu bila je i jedna od najvećih tenisačica svih vremena, Maria Šarapova. Umirovljena ruska zvijezda je, prema svjedočenju očevidaca, nakon posljednjeg zvuka sirene aktivno tražila Luku Dončića, očito ga želeći osobno pozdraviti nakon spektakularne pobjede. Njezino kretanje po areni nije prošlo nezapaženo, a kamere su zabilježile trenutke dok je pokušavala doći do slovenskog asa.

Ubrzo ga je i pronašla. Šarapova i Dončić srdačno su se pozdravili, a njihov susret ovjekovječen je fotografijom koja je nedugo zatim osvanula na službenim profilima NBA lige.  Iako su mnogi pohvalili susret ikona, komentari ispod objave brzo su se ispunili kritikama i zbunjenim upitima. "Zašto ovo objavljujete?", glasio je jedan od najčešćih prigovora navijača koji su smatrali da se fokus nezasluženo skrenuo s nevjerojatne utakmice i Dončićeve majstorije na celebrity druženje. Drugi su se šalili na račun "nekretninskog posla", dok su treći kritizirali, kako su naveli, nepotrebno traženje pažnje od strane poznatih osoba na sportskim događajima.

Šale o nekretninama imale su itekako stvarnu podlogu. Naime, Luka Dončić je nakon svog velikog transfera u Lakerse u rujnu 2025. godine odlučio pustiti korijene u Južnoj Kaliforniji kupnjom upravo vile Marije Šarapove u otmjenom Manhattan Beachu. Posao je sklopljen za vrtoglavih 25 milijuna dolara, čime je Slovenac jasno pokazao svoje dugoročne namjere u Los Angelesu i stvorio zanimljivu poveznicu s bivšom teniskom kraljicom.

Riječ je o impresivnom trokatnom zdanju od betona i stakla, izgrađenom u stilu japanskog minimalizma s prekrasnim pogledom na Tihi ocean. Šarapova, peterostruka osvajačica Grand Slam turnira, osobno je sudjelovala u dizajniranju kuće koja, između ostalog, sadrži kuglanu i privatno kino. Čini se da je njihov susret u dvorani bio samo prijateljska razmjena dojmova između bivše vlasnice i novog stanara, no za dio NBA publike, taj je trenutak zasjenio sve ono što se događalo na parketu.
Ključne riječi
društvene mreže Maria Šarapova Luka Dončić

Komentara 1

Pogledaj Sve
MI
mikimouse12
12:11 15.03.2026.

O cemu vi pisete bezveze umjesto da napisete i o vasem najdrazem igracu suparnickog tima nesto.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

