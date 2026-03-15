Težak poraz Splita u Subotici, smjena trenera nije pomogla

Košarkašiu susretu su 3. kola razigravanja za ostanak u regionalnoj ABA ligi pretrpjeli težak 71-92 (22-31, 17-22, 16-27, 16-12) poraz na gostovanju kod Spartaka u Subotici.

Splićanima nije pomogla niti smjena trenera, umjesto Dina Repeše momčad je preuzeo Miodrag Rajković, te niti u jednom trenutku utakmice nisu bili konkurentni domaćinu.

Dario Drežnjak je sa 14 koševa bio najefikasniji kod Splita, dok je Javontae Hawkins sa 16 poena predvodio Spartak.

Nakon ovog poraza Split je na dnu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 4-15, isti omjer ima i predzadnji Studentski centar, dok je Spartak na vrhu lige za ostanak sa 10-9.