Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA SVE POSTOJI PRVI PUT

I to se dogodilo: Košarkaši Cibone prvi puta poraženi u Dubravi

Zagreb: Polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić KK Split – KK Cibona
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
14.03.2026.
u 22:22

Košarkaši Cibone su prvi put poraženi na gostovanju u zagrebačkom naselju Dubrava, a istoimeni domaćin je u neizvjesnoj završnici slavio s 81-78 u utakmici 23. kola Premijer lige

Dubrava je u vodila većim dijelom utakmice, a najveću prednost je imala u 24. minuti, kad je bilo +16 (53-37) za momčad Josipa Sesara. Cibona se uspjela vratiti i u završnici je momčad Ivana Rudeža dobila priliku za pobjedu. Pri vodstvu Dubrave 79-78 Cibona je imala 8.8 sekundi za napad, ali se Krešimir Radovčić poskliznuo, a John Wright u protunapadu zakucao za konačnih 81-78.

Wright je s 26 koševa bio najbolji strijelac Dubrave. Jure Škifić je ubacio 17 poena, a Jean-Francois Rajaofera je spojio 16 koševa i pet asistencija. Jan Palokaj je sa 16 koševa predvodio strijelce Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 14 poena, a Radovčić 11, dok se Žan Mark Šiško istaknuo s 11 asistencija.

Vodeći Zadar je s 81-67 slavio na gostovanju u Zagrebu kod Cedevite Junior.  Boris Tišma je ubacio 20 koševa za aktualnog prvaka, a po 16 su postigli Adem Mekić i Lovro Mazalin. Noa Zemljić je s 21 poenom bio najbolji kod Cedevite.

U Sinju je Alkar sa 69-65 bio bolji od Samobora. Mirko Jukić je s 18 koševa bio najbolji strijelac domaće momčadi, a goste su predvodili Dino Cinac i Jakobe Coles sa po 19 poena svaki.

Zadar je na vrhu ljestvice s učinkom 21-2, ispred Splita sa 17-6 i Cibone s 15-8. Zabok je četvrti s 13-10, a Samobor peti s 12-11. Polovičan učinak ima Dubrovnik s 11-11, a na 10-13 su Dinamo Zagreb, Dubrava i Alkar. KVarner 2010 je deseti s 9-14, Cedevita je na 6-17, a na dnu je Šibenka s 3-19.
Ključne riječi
košarka Dubrava KK Cibona

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
22:58 14.03.2026.

Dubrava iz mojega djetinjstva Dubrava iz koje smo ti i ja

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!