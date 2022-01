GLASAJTE: Biramo najboljeg hrvatskog nogometaša u posljednjih 50 godina

Večernji list nedavno je po pedeseti put dodijelio trofej najboljem nogometašu godine, u najstarijem i najrelevantnijem izboru najboljega hrvatskog nogometaša u kalendarskoj godini. Ta je laskava titula, u izboru desetorice dosadašnjih laureata, po deseti put otišla u ruke Luke Modrića.

Pedeseta anketa za izbor nogometaša godine dobit će na početku 2022. godine i svoj "prošireni" nastavak. Naime, u povodu pola stoljeća našega tradicionalnoga izbora, Večernji list tijekom sljedećih 14 dana omogućit će svojim čitateljima da izaberu i najboljega hrvatskog nogometaša u posljednjih pedeset godina, dakle od 1972., kada je naš prvi nogometaš godine bio tadašnji centarfor mostarskog Veleža, Princ s Neretve Dušan Bajević.

Novinari sportske rubrike Večernjeg lista usuglasili su se oko liste pedesetorice kandidata za koje ćete moći glasovati. Bio je to doista težak odabir, pun prijepora i rasprava, budući da je ponuda hrvatskih nogometnih velemajstora u posljednjih pola stoljeća bogata poput najraskošnijega švedskoga stola: za svakoga ponešto, a sve fino, neodoljivo, privlačno, vrhunske kvalitete.

Pritom su, naravno, dopušteni različiti ukusi i afiniteti, pa će se i među našim čitateljima, vrsnim poznavateljima nogometa, kao i među nama u redakciji, razviti žučna polemika; zašto je na popisu Pranjić, a ne Vrsaljko, zašto Ramljak, a ne Peruzović, zašto Tudor, a ne Bišćan, gdje su I. Cvitanović, Vugrinec, Špehar, Gračan, Sammir, Živković, Klasnić, Petrić, Vranješ, Babić, Bjelica, G. Jurić, Tomas, Rebić, Livaja, Jerkan, Vabec, Deverić, Cerin, Zoran Vujović...?

Po kojim smo kriterijima sastavili popis najboljih pedeset za koje ćete glasovati? Vrlo jednostavno: u obzir smo uzeli klupske uspjehe u domaćim i međunarodnim natjecanjima, zatim značaj izvedbi, utjecaj i staž u reprezentaciji, potom međunarodnu poziciju i ugled, te individualne dosege i priznanja. Pritom smo izbor nogometaša ograničili na one koji su nastupali samo za hrvatsku (1990.-2021.), odnosno jugoslavensku (1972.-1990.) reprezentaciju.

Također, na popisu kandidata za najboljega u posljednjih pola stoljeća našao se i Dinamov kapetan i najtrofejniji igrač Arijan Ademi, nominalno reprezentativac Sjeverne Makedonije, ali i nogometaš koji je u 2013. godini tri puta nastupio za A-reprezentaciju Hrvatske. Također, Ademi je za Hrvatsku nastupao i na Europskom i Svjetskom prvenstvu u mlađim kategorijama, što ga po svemu čini legitimnim članom toga uglednog društva.

A sada pogledajte kakvu raskoš nudi naš popis kandidata o kojima će se očitovati čitatelji. Naši uglednici s ove liste (Modrić, Kovačić, Šimić, Perišić, Lovren, Boban, Šuker, Bokšić, Prosinečki, Rakitić, Mandžukić) zajedno su osvojili čak 18 naslova europskog prvaka, a još petorica (Buljan, Pršo, Tudor, Pranjić, Olić) bili su finalisti Kupa prvaka odnosno Lige prvaka.

Među našim kandidatima nalaze se Zlatna lopta SP-a, Fife i France Footballa (Modrić), zatim Zlatna lopta SP-a do 20 godina (Prosinečki), Zlatna kopačka SP-a (Šuker) i Zlatna kopačka europskog klupskog nogometa (Skoblar).

Hrvati s našega popisa bili su suigrači nekih od najvećih igrača u povijesti nogometa: Šuker je u Sevilli igrao s Maradonom, Šimić u Interu s brazilskim Ronaldom, Modrić i Kovačić u Realu s Cristianom Ronaldom, kao i Mandžukić u Juventusu, a Rakitić je harao Europom s Messijem u Barceloni.

Na kraju, pedesetorica nogometaša s našega popisa zajedno imaju čak 3081 nastup za reprezentacije! Odluka o najboljemu među njima u rukama je naših najvažnijih suputnika i partnera: Večernjakovih čitatelja.

U prvoj "rundi", koja će trajati do 17. siječnja, izabrat ćemo 25-oricu koja će ući u drugi krug, a onda ćemo do 21. siječnja sve suziti na najboljih 10. Posljednja tri dana, od 21. do 24. siječnja, između tih 10 izabrat ćete najboljeg.

Ostavljajte komentare zašto ste izabrali određenog igrača, a najoriginalnijih 10 komentara ćemo nagraditi s 10 godišnjih pretplata za Premium sadržaj Večernjeg lista.

Tko je za vas najbolji hrvatski nogometaš u posljednjih 50 godina? Arijan Ademi 1,97% +

Aljoša Asanović 0,33% +

Slaven Bilić 0,33% +

Zvonimir Boban 4,10% +

Alen Bokšić 1,48% +

Marcelo Brozović 0,16% +

Ivan Buljan 0,00% +

Vedran Ćorluka 0,16% +

Eduardo da Silva 0,82% +

Ivan Gudelj 1,15% +

Tomislav Ivković 0,16% +

Robert Jarni 0,49% +

Jurica Jerković 1,31% +

Niko Kovač 0,00% +

Robert Kovač 0,00% +

Mateo Kovačić 0,33% +

Andrej Kramarić 0,16% +

Niko Kranjčar 1,64% +

Zlatko Kranjčar 0,49% +

Dražen Ladić 0,16% +

Dejan Lovren 0,16% +

Mario Mandžukić 1,64% +

Marko Mlinarić 1,48% +

Luka Modrić 60,49% +

Dražen Mužinić 0,49% +

Ivica Olić 0,66% +

Ivan Perišić 0,49% +

Stipe Pletikosa 0,16% +

Danijel Pranjić 0,16% +

Robert Prosinečki 7,05% +

Dado Pršo 0,49% +

Ivan Rakitić 0,49% +

Mladen Ramljak 0,49% +

Milan Rapaić 0,33% +

Josip Skoblar 0,33% +

Zvonimir Soldo 0,00% +

Darijo Srna 0,82% +

Mario Stanić 0,33% +

Danijel Subašić 0,33% +

Dario Šimić 0,00% +

Josip Šimunić 0,49% +

Igor Štimac 0,00% +

Davor Šuker 4,43% +

Ivica Šurjak 0,82% +

Igor Tudor 0,16% +

Domagoj Vida 0,16% +

Goran Vlaović 0,00% +

Zlatko Vujović 0,16% +

Zoran Vulić 0,00% +

Velimir Zajec 2,13% +