Gianluigi Buffon: Sudac nema srce, nego kantu za smeće!

Teško je bilo Juventusov igračima nakon dramatičnog ispadanja iz Lige prvaka (1:3). Jedanaesterac za Real u 93. minuti kojeg je pet minuta kasnije u pogodak pretvorio Cristiano Ronaldo raspršio je snove Stare dame o čudu na Bernabeuu.

Nakon što je pokazao na bijelu točku engleski sudac Michael Oliver poslao je Gianluigija Buffona u svlačionicu. Juventusov kapetan bio je najglasniji u gužvi kada je sa suigračima okružio Olivera, pa mu je engleski sudac pokazao crveni karton.

- Bila je to sumnjiva odluka. Dobar sudac ne uništava snove momčadi koja se bori cijelu utakmicu. Izmislio je kazneni udarac, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim je odlukama dokazao da je ubojica. Tako to rade životinje. Real je možda trebao proći, bolji su, a možda će osvojiti i Ligu prvaka, ali mi smo večeras zaslužili produžetke - rekao je Buffon i dodao:

- Ako sudac nema hrabrosti i nema ono što je potrebno da bi sudio ovakve utakmice bolje da ostane kod kuće. Neka u svom domu jede čips ili neka sa suprugom i djecom otiđe s navijačima na tribinu.