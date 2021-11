Gdje je 150.000 eura? Hrvatice godinu dana čekaju da im savez isplati novac!

​Hrvatske rukometašice trenutačno su na završnim pripremama za Svjetsko prvenstvo koje će 1. prosinca početi u Španjolskoj. Prošla je godina dana otkako su "kraljice šoka" osvojile broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj. No, prošla je godina dana, a još nisu dobile zasluženu novčanu nagradu za taj pothvat od Hrvatskog rukometnog saveza. A riječ nije o malom iznosu za broncu – 150.000 eura koji se dijele na 26 osoba.



Tri kriterija za podjelu

Jedan dio, naravno, ide igračicama, a broncu su osvojile Tea Pijević, Lucija Bešen, Paula Posavec, Andrea Šimara, Tena Japundža, Josipa Mamić, Katarina Ježić, Ana Debelić, Ćamila Mičijević, Stela Posavec, Dejana Milosavljević, Larissa Kalaus, Valentina Blažević, Dora Kalaus, Dora Krsnik, Marijeta Vidak i Kristina Prkačin. Drugi dio ide stručnom stožeru u kojem su bili Nenad Šoštarić (izbornik), Snježana Petika (pomoćna trenerica), Matija Bilušić (trener vratarki), Vesna Hodić, Goran Krušelj (oboje fizioterapeuti), Ivica Udovičić (direktor reprezentacije), Ljerka Vresk i Ivica Maras (oboje u službenoj delegaciji na EP-u).

Naravno, neće svi dobiti jednak iznos jer su neki ipak više zaslužni za uspjeh. Pa je tako odlučeno da se nagrade dijele u tri kategorije. U onoj trećoj svatko će dobiti po 20.000 kuna. Rukometašice i stručni stožer dobili su novčane nagrade od države. I to 26 tisuća kuna svaka igračica, 22 tisuće kuna izbornik Šoštarić i 26.400 kuna ukupno za ostali dio stožera. Jasno je da je nagrada HRS-a izdašnija, a tako i mora biti jer je to prva, povijesna medalja ženskog rukometa, no hoće li obećani novac "kraljice šoka" na kraju i vidjeti?

– Naravno da hoće. Ono što smo obećali, to će rukometašice i dobiti. I to u lipu. Kada će to biti? Uskoro, ali će im biti isplaćeno prvo 33 posto, kasnije još 33 posto i na kraju zadnjih 34 posto. Takav je princip i kod muške reprezentacije, koja je za srebro na Europskom prvenstvu 2020. dobila prvih 33 posto. Sada su na redu rukometašice, pa onda opet rukometaši i tako dok se sve ne isplati – rekao je Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza.

Savez nije imao novca

Dobro, zašto se čeka toliko dugo. Godina dana dugo je vremensko razdoblje. Neke igračice ne zarađuju puno u klubovima, pogotovo one koje igraju u Hrvatskoj ligi, a posebno one koje igraju u Lokomotivi, koja je i dala najviše igračica za EP.

– Odgovor je jednostavan. Cijela prošla godina bila je pandemijska, nije bilo priljeva novca, smanjeni su doprinosi od HOO-a. Morali smo u takvim teškim uvjetima održavati Savez funkcionalnim. Primjerice, morali smo izdvojiti tri milijuna kuna samo za održavanje domaćih natjecanja. Svako ljeto imali smo barem desetak reprezentacija koje su imale pripreme i velika natjecanja. Zato sve to kasni. Ali, ponavljam, nitko neće biti zakinut. Uostalom, rukometaši su također znali čekati na nagradu po godinu dana. Ono što još želim naglasiti – ženski rukomet ima potpuno jednak tretman kao muški. Dobiva istu novčanu nagradu za medalje, ima logistiku potpuno istu kao muška reprezentacija,. Nadam se da će na Svjetskom prvenstvu opet osvojiti medalju i zaslužiti novčanu nagradu. Sada radimo na tome da im isplatimo dnevnice za Svjetsko prvenstvo – zaključio je Grahovac.



