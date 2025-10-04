Naši Portali
KRAJ ERE

Gasi se kultni hrvatski nogometni klub nakon više od 90 godina? Počela je kružiti ova tužna poruka

Šibenik: Navijači na susretu Šibenika i Hajduka
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 09:02

Priče o mogućem stečaju i gašenju kluba, koje su proteklih dana kružile gradom, dobile su potvrdu te je kultni HNL klub pred gašenjem.

U ponedjeljak se u Biogradu neće se igrati jedna obična niželgaška utakmica Treće NL Jug. Za navijače HNK Šibenika, ogled protiv Primorca  mogao bi predstavljati oproštaj od kluba koji je više od devet desetljeća bio ponos Krešimirova grada. Kako javlja portal Telegram, priče o mogućem stečaju i gašenju kluba, koje su proteklih dana kružile gradom, dobile su potvrdu te je kultni HNL klub pred gašenjem. 

- Dan koji niko nije tija virovatno je blizu. HNK Šibenik skoro 100% ide u stečaj, utakmica u Biogradu je skoro/virovatno zadnja utakmica našeg kluba i svi koji mogu uzet slobodan dan ili uteći s posla neka to naprave. Cilj je da ode što veća brojka navijača i simpatizera da se dostojanstveno pozdravimo s klubom starim 93 godine - kruži poruka među šibenskim Funcutima. 

Klub je godinama padao u veliku krizu obilježenu praznim obećanjima, financijskim neredima i potpunim raspadom organizacije pod vodstvom Željka Karajice i SEH grupacije. U javnosti se prezentirao ambiciozqn planove o izgradnji modernog, natkrivenog stadiona vrijednog gotovo 50 milijuna eura, ali u pozadini se događala sasvim suprotna priča.

Igrači i zaposlenici mjesecima nisu dobivali plaće, a pojedinci su se našli pred deložacijom iz stanova jer klub nije plaćao najamnine.

Ključne riječi
nogomet HNL Šibenik

Avatar rubinet
rubinet
09:48 04.10.2025.

U ponedjeljak se u Biogradu neće se igrati jedna obična niželgaška utakmica

