Nemile scene u Puli: Navijač rasistički vrijeđao igrača Varaždina, sudac prekinuo utakmicu

Istra 1961 pobijedila je Varaždin na svom terenu u prvoj utakmici devetog kola SuperSport HNL-a s 1:o. Pogodak odluke postigao je kapetan domaće momčadi Stjepan Lončar sjajnim udarcem sa 17 metara u 64. minuti. Nažalost, ova utakmica više će biti zapamćena zbog rasističkih komentara navijača Istre prema igraču Varaždina, Lamineu Bau.

Svakakvi degutantni povici pristizali su mauritanskom braniču francuskog podrijetla sa zapadne tribine Aldo Drosine. Ba nije mogao ostati imun na to te je na kraju ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu dobacivali. Reagirati je morao i sudac Patrik Pavlešić koji je prekinuo susret.

Na kraju, kada se situacija malo smirila, Pavlešić je nastavio susret te su momčadi odigrale posljednjih nekoliko minuta u kojima je Istra uspjela sačuvati minimalnu prednost i zadržati sva tri boda u Puli.

Ba je ostao vidno uznemiren zbog nastale situacije, a nije se smirio potpuno smirio do kraja utakmice pa je nakon posljednjeg sudčevog zvižduka navodno želio 'poravnati račune' s navijačima. Mauritanac se popeo na ogradu i ušao u novi verbalni sukob, no potom su ga suigrači spustili i smirili.

Varaždin je držao inicijativu cijelo drugo poluvrijeme, no momčad sa sjevera Hrvatske nije uspjela stići do izjednačujućeg pogotka pa je upisala i treći poraz sezone. Unatoč tome, igrači Nikole Šafarića ostali su na trećem mjestu s 12 bodova, ali preskočiti ih može Lokomotiva koja ima isti broj bodova uz utakmicu manje.