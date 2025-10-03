Naši Portali
hnl

Nemile scene u Puli: Navijač rasistički vrijeđao igrača Varaždina, sudac prekinuo utakmicu

Istra 1961 i Varaždin sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 21:05

Ba je ostao vidno uznemiren zbog nastale situacije, a nije se smirio potpuno smirio do kraja utakmice pa je nakon posljednjeg sudčevog zvižduka navodno želio 'poravnati račune' s navijačima.

Istra 1961 pobijedila je Varaždin na svom terenu u prvoj utakmici devetog kola SuperSport HNL-a s 1:o. Pogodak odluke postigao je kapetan domaće momčadi Stjepan Lončar sjajnim udarcem sa 17 metara u 64. minuti. Nažalost, ova utakmica više će biti zapamćena zbog rasističkih komentara navijača Istre prema igraču Varaždina, Lamineu Bau.

Svakakvi degutantni povici pristizali su mauritanskom braniču francuskog podrijetla sa zapadne tribine Aldo Drosine. Ba nije mogao ostati imun na to te je na kraju ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu dobacivali. Reagirati je morao i sudac Patrik Pavlešić koji je prekinuo susret.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Na kraju, kada se situacija malo smirila, Pavlešić je nastavio susret te su momčadi odigrale posljednjih nekoliko minuta u kojima je Istra uspjela sačuvati minimalnu prednost i zadržati sva tri boda u Puli. 

Ba je ostao vidno uznemiren zbog nastale situacije, a nije se smirio potpuno smirio do kraja utakmice pa je nakon posljednjeg sudčevog zvižduka navodno želio 'poravnati račune' s navijačima. Mauritanac se popeo na ogradu i ušao u novi verbalni sukob, no potom su ga suigrači spustili i smirili.

Varaždin je držao inicijativu cijelo drugo poluvrijeme, no momčad sa sjevera Hrvatske nije uspjela stići do izjednačujućeg pogotka pa je upisala i treći poraz sezone. Unatoč tome, igrači Nikole Šafarića ostali su na trećem mjestu s 12 bodova, ali preskočiti ih može Lokomotiva koja ima isti broj bodova uz utakmicu manje.

VA
VanjaPlank
21:15 03.10.2025.

Pa čekaj kaj to nije sloboda govora ?!? Ovaj obojani je mogel diskutirati sa navijačima i argumentirano iznjeti drugi stav a ne fizički se ići razračunavati Ovaj u publici izveo je umjetnički performans malo provokativan ali umjetnost tome i služi da propituje.

