Garcia je zadovoljan, no u Koprivnici su opet svi pričali samo o jednom igraču!

Hajdukov niz od šest uzastopnih pobjeda zaustavljen je u Koprivnici, u 12. kolu Supersport HNL-a. Momčad Gonzala Garcije izborila je tek mršavi (0:0) remi protiv Slavena Belupa koji prvi put ove sezone u jednoj utakmici nije primio pogodak. Splićanima je remi bio dovoljan da opet zasjednu na vrh prvoligaške ljestvice.

U posljednjih devet dvoboja u Koprivnici 'bijeli' nisu poraženi, uz učinak od šest pobjeda, dva remija i remi Zanimljivo, posljednji poraz na Kušek Apašu koji se dogodio prije četiri godine, točnije 31. listopada 2021. koštao je posla tadašnjeg trenera Hajduka Jensa Gustafssona.

- Bila je teška utakmica. Slaven Belupo je bio pun energije, a mi smo polako rasli kroz utakmicu. Nije bilo lako, imali su jasan plan i tražili su duele. Bili smo u drugom dijelu smireniji, imali smo kontrolu. Trebali smo postići jednu od naših izglednih šansi, ne sjećam se da su domaćini stvorili velike prilike. Zadovoljan sam nastupom, ali ne i rezultatom - kazao je Garcia.

Hajdukov trener priznao je da ga je iznenadio domaći strateg Mario Gregurina.

- Znali smo da je Slaven Belupo agresivna momčad. Bili su puni energije. Mislim da je Gregurina imao odličan plan igre, a mi smo pokazali da se možemo nositi s njihovim izazovima. Razočaran sam jer mislim da su igrači zaslužili više - istaknuo je Garcia.

Najbolju priliku imao je Michele Šego koji nije uspio pospremiti loptu u mrežu iz blizine...

- Da, šesnaesterac je bio prepun vode. Bilo je jako sklisko, inače nikada ne bi promašio. Ponovno je radio sve što sam tražio od njega, trčao je, bio agresivan...

Hajduk je u četiri utakmice osvojio deset bodova, na vrhu je ljestvice, s najmanje primljenih pogodaka, ispred Dinama...

- Prerano je za išta komentirati. Mislim da smo zaslužili sve bodove koje smo osvojili. Možda smo trebali imati i više, s obzirom na prikazano. Najvažnije je da rastemo, igramo dobro i pokazujemo protivnicima da smo željni. Da, zadovoljan sam, ali mislim da smo protiv Slavena Belupa mogli osvojiti još dva više. Nisam zadovoljan sa svim izvedbama u tim utakmicama, ali generalno jesam. Teško je gostovati, putovati, igrati na teškim travnjacima, kao onom u Vukovaru - zaključio je Garcia.

Od 16 pogodaka koje su zabili u dosadašnjem dijelu prvenstva dvojica igrača zabila su polovicu. Ante Šuto i Josip Mitrović zabili su po četiri pogotka. No, Slaven Belupo svakog tjedna uglavnom ide na pogon Adriana Jagušića. Veznjak Slavena Belupa trenutačno je jedan od naših najboljih mladih nogometaša, ni u zadnjoj utakmici protiv Hajduka nije razočarao. Opet je bio najbolji igrač susreta, a njegovu izvedbu sigurno su i jučer pratili skauti brojnih europskih klubova. Nastavi li se ovako razvijati, tko god bude zainteresiran za njegove usluge, morat će izdvojiti pozamašan iznos. Jer Jagušić je igrač koji sigurno ima potencijal za našu A reprezentaciju. Takvo što možemo očekivati u bliskoj budućnosti.

Vrijedi izdvojiti detalj iz 81. minute kada je Andrija Filipović dobio izravni crveni karton zbog preoštrog starta. Ništa neuobičajeno da Filipović u igru nije ušao samo minuti ranije!?

- Čestitke mojim momcima. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Limitirali smo Hajduk, lidera prvenstva, na minimum. Fantastična su ekipa. Na kraju smo ostali s igračem manje, ali smo skupili snage te smo izdržali. Zaslužili smo taj bod. Imamo jedan dan za oporavak, a onda gledamo prema Lokomotivi - istaknuo je domaći trener Mario Gregurina.

Unatoč remiju bez pogodaka, ritam utakmice bio je zadovoljavajući?

- Da, mislim da su obje momčadi dale sve na terenu. Obje momčadi preferiraju moderan nogomet s visokim intenzitetom. Teško je u toj priči uspostavit potpunu kontrolu. Čestitke jednima i drugima, mislim da je bila dobra utakmica. Želimo izaći pred domaću publiku sa stavom i gardom, Nakon što smo fizički pali, trebali smo se konsolidirati.

Slaven Belupo nije pobijedio Hajduk u zadnjih petnaest utakmica, četiri godine Splićani nisu izgubili u Koprivnici, a u četiri susreta nisu primili pogodak. Gregurina sigurno može biti zadovoljan činjenicom da je njegova momčad prekinula niz poraza protiv Hajduka, a zasjeli su i na treće mjesto prvenstvene ljestvice.

- Jako dobro radimo i baš zbog toga sam jako sretan na ovom rezultatu. Hajduk je fantastična momčad, rade odličan posao, skidam im kapu! Svi igrači su odradili odličan posao, nemam nikoga posebno za izdvojiti.

Prokomentirao je Gregurina i podatak da prvi put ove sezone njegova momčad nije primila pogodak.

- Da, dobro smo limitirali odličnu momčad. Malo nas je u nekim trenucima sreća pomazila jer Hajduk ne može ne imati priliku cijelu utakmicu - zaključio je Gregurina.