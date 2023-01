Francuzi pregazili Saudijce, Vujović pružio opasan otpor 'svojoj' Crnoj Gori

U Švedskoj i Poljskoj nastavljaju se uzbuđenja na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Nakon što je jučer kompletirano prvo kolo grupne faze, ove subote na rasporedu su utakmice drugoga kola. Od 18 sati svoje je susrete odigralo osam reprezentacija iz prve četiri skupine, a do 20 sati igra preostalih osam iz prvoga dijela.

Od rezultata poslijepodnevnog dijela izdvajamo uvjerljivu pobjedu Francuza koji su Saudijsku Arabiju pregazili s 41:23 i nakon dva kola očekivano se nalaze na prvom mjestu svoje skupine. Iznenađenja nije bilo tijekom 60 minuta, Francuzi su odmah uspostavili dominaciju te su već na poluvremenu imali +10.

U susretu skupine A, svojevrsna senzacija iz prvog kola, momčad Irana predvođena crnogorskim stručnjakom Veselinom Vujovićem pružila je dobar otpor upravo Vujovićevoj rodnoj Crnoj Gori. Završilo je 34:31, a +3 su Crnogorci imali i na poluvremenu, no budući da se svaki pogodak broji, bolja gol razlika Iranu je prije posljednjeg kola osigurala drugo mjesto u skupini.

U skupini C Brazil je očekivano svladao Urugvaj. Južnoamerički derbi završio je 35:24, a 24 pogotka zabila je i Južna Koreja, no to joj nije bilo dovoljno da sruši Portugal koji je zabio njih 32 i tako stigao do dva boda.

Hrvatska svoju sljedeću utakmicu igra već sutra od 20.30 sati kada će Kauboji na teren protiv nepoznanice na ovom SP-u, SAD-a. Podsjetimo, hrvatska reprezentacija upisala je tažak poraz od Egipta (31:22) u prvom kolu.