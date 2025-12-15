Naši Portali
Brojke ne lažu

Luka Modrić uz bok najvećih legendi, ovo su uspjela samo desetorica u povijesti svijeta!

Autor
Karlo Ledinski
15.12.2025.
u 20:13

Za Luku Modrića već dugo vrijedi ona "Što stariji, to bolji", a tu tezu potvrđuje iz tjedna u tjedan igrama za milasnkog velikana. Hrvat je nezamjenjiv u Milanovoj momčadi, ima najveću minutažu od svih rossonera, a u nedjelju je ostvario nešto što su uspjela samo desetorica u povijesti nogometa.

O Modrićevoj nevjerojatnoj dugovječnosti govori i podatak da je Luka nedjeljnim nastupom protiv Sassuola ušao u TOP 10 nogometaša s najviše nastupa u seniorskoj karijeri! Luka je sada na brojci od 1141 odigrane utakmice u seniorskoj karijeri, izjednačio se na 10. mjestu s umirovljenim Japancem Yasuhitom Endōm. Zanimljivo, ispred Modrića su samo dvojica aktualnih nogometaša, Cristiano Ronaldo na trećem mjestu (1303 utakmice) i Lionel Messi na osmom (1174). Najviše nastupa, čak 1398, ima 45-godišnji vratar brazilskog Fluminensea Fábio, a na drugom mjestu još je jedan vratar, legendarni Englez Peter Shilton. On je među vratnicama stajao na čak 1387 utakmica u karijeri. Odigra li Modrić ovu i još jednu sezonu, što je posve izgledno, ući će među pet nogometaša s najviše utakmica u povijesti. 

Kad smo kod Lukinih nestvarnih dosega, jedan od njih odnosi se i na dres reprezentacije. Hrvatski kapetan blizu je brojke od 200 nastupa za reprezentaciju. Zasad, sa 194 nastupa, dijeli peto mjesto na ljestvici svih vremena, ali već nakon SP-a trebao bi ući u TOP 3, odnosno dosegnuti magičnu brojku 200. Jer, u ožujku Hrvatsku očekuju dvije pripremne utakmice u sjevernoj Americi, zatim ćemo barem jednu prijateljsku, možda i dvije, odigrati krajem svibnja, odnosno početkom lipnja, a onda nas očekuju i barem tri utakmice u skupini na Svjetskom prvenstvu. Nakon kojih će Luka, doslovno postati besmrtan, jer 200 nastupa u reprezentativnom dresu mogu dosegnuti samo najveće nogometne legende.

Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

