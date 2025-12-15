VIDEO Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome

Mladen Grdović, legenda hrvatske zabavne glazbe, nedavno je gostovao u našoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o mnogim zanimljivostima iz privatnog života. Ono što svakako nije moglo proći "ispod radara" jest upravo njegova prošlogodišnja vožnja za Dan zaljubljenih, odnosno 14. veljače. Tada ga je policija uhitila u alkoholiziranom stanju, a alkotestom je napuhao čak 3,6 promila alkohola u krvi. Mediji su tada prenosili kako je njegov slučaj završio na oglasnoj ploči zadarskog Općinskog suda, a zbog ovog slučaja trajno mu je oduzeta vozačka dozvola. "Ne žalim zbog toga. Tu su postojale izdajice, oni ljubomorni, jer sam uvijek vozio dobar auto. Onaj koga si častio, taj te prvi izdao", kazao nam je Grdović u emisiji. "Inače, nikada ni jedan automobil nisam oštetio. Od tri milijuna kilometara imam samo četiri sudara. Meni su, iskreno, opasniji ovi električni romobili", dodao je Mladen te nam odgovorio na pitanje jesu li mu policajci opraštali kazne tijekom života, s obzirom na to da je jedan od najpopularnijih dalmatinskih glazbenika. "Nisu mi ništa opraštali, više sam platio kazni nego što imam nastupa", priznao je, a o drugom dijelu ove teme kojom želimo podići svijest u društvu da se nikako ne smije sjedati pod utjecajem alkohola za volan te da vozači trebaju biti izuzetno pažljivi i oprezni – doznajte u našoj emisiji ispod teksta. U razgovoru se prisjetio i njegova slavnog Ferrarija zbog kojeg je bio itekako popularan u medijima...

Podsjetimo, glazbenik je gostovao u našoj emisiji zbog iznimnog jubileja – 45 godina karijere. Tom prilikom podijelio je s publikom detalje iz svog privatnog života, ali i brojne zanimljivosti koje dosad nisu bile poznate široj javnosti. Emisija je bila prilika da se prisjeti svojih najvažnijih trenutaka, kako onih profesionalnih tako i osobnih. Povod za intervju u emisiji bio je nadolazeći doček Nove godine u Sisku, kojem se Mladen izuzetno veseli. Svi koji ga poznaju svjesni su njegove strasti prema glazbi i nepresušnom entuzijazmu prema živim nastupima, a Grdović je najavio da će to biti fešta za pamćenje, puna emocija i zagarantirane zabave. Osim toga, 8. veljače slavi 45 godina karijere velikim koncertima u prestižnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojima će, kako sam kaže, osjetiti posebnu povezanost s publikom, koja mu je kroz godine bila vjetar u leđa. Ta prilika za proslavu velikog jubileja za njega je više od običnog nastupa – to je, kako ističe, prilika za ponovno okupljanje, za slavlje zajedničkog puta koji je podijelio s obožavateljima i prijateljima.

Grdović je u emisiji odgovarao na brojna pitanja, pa čak i na ona koja su imala osobnu i pomalo škakljivu notu. Otvoreno je progovorio o mnogim važnim trenucima svog života, od najtežih do najljepših. Istaknuo je tužnu činjenicu prerane smrti svog brata Paula, kao i gubitak roditelja, što je za njega bilo izuzetno bolno iskustvo. "Tuga ne prolazi, ali s vremenom naučiš nositi se s njom", rekao je, dodajući da ga ti trenuci i danas snažno oblikuju. U istom dahu prisjetio se i lijepe prošlosti s bivšom suprugom Brankicom, s kojom je dijelio brojne posebne trenutke. Neizostavan dio razgovora bila je i tema njegove kćeri Sare, koja danas ima vezu s popularnim hrvatskim košarkašem. Mladen je govorio i o svom odnosu sa Sarinom majkom, s kojom, kako je priznao, nije u kontaktu. Otvoreno je rekao da nikada nije želio obnoviti taj odnos, ističući da je to za njega pitanje prošlosti. Jedna od tema razgovora svakako je bila i njegova borba s alkoholizmom. Grdović je priznanje o svom dugogodišnjem poroku iskoristio kao priliku da podigne svijest o opasnostima pretjeranog konzumiranja alkohola, osobito kada je riječ o vožnji. Na pitanje o vozačkoj dozvoli, glazbenik je dodao da je sada bez nje, a policajci ga navodno "mole" da ponovno polaže vozački ispit. Više detalja i zanimljivih tema s ovim karizmatičnim glazbenikom gledajte u emisiji "Show na kvadrat" na YouTubeu.