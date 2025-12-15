Luka Vušković otvorio dušu: Dao bih sve da mogu zaigrati s bratom. Svi to znaju...

Jedan od najtalentiranijih mladih braniča Europe, Luka Vušković, gradi svoj nogometni put u Njemačkoj kao posuđeni igrač Tottenhama u dresu Hamburger SV-a. U emotivnom intervjuu za njemački list Hamburger Abendblatt, 17-godišnji stoper otkrio je svoju najveću životnu i sportsku želju, koja nije vezana uz glamur Premier lige, već uz neraskidivu obiteljsku vezu. Vušković sanja o danu kada će zaigrati rame uz rame sa starijim bratom Marijem u dresu HSV-a. "San mi je zaigrati s bratom u HSV-u. Dao bih sve za to. I u Tottenhamu to znaju", izjavio je, poslavši snažnu poruku svom matičnom klubu.

Rođen 2001., Mario je također stoper i član HSV-a, no karijera mu je na dužoj pauzi. Zbog optužbi za doping, suspendiran je do studenog 2026., što njegov povratak na travnjake čini dalekim i neizvjesnim. Upravo ta činjenica Lukinoj želji daje dirljivu dimenziju. Njegov san nije samo sportski cilj, već i izraz duboke bratske podrške i nade da će se Mario uspjeti vratiti profesionalnom nogometu te da će zajedno dijeliti svlačionicu u voljenom klubu.

Dok čeka rasplet bratove situacije, Luka je potpuno fokusiran na svoje obveze u Hamburgu. Potvrdio je kako ne razmišlja o prijevremenom povratku u Tottenham tijekom zime te da očekuje ostanak do kraja sezone, kako je i dogovoreno. "Nisam razgovarao s Tottenhamom o povratku u siječnju. Očekujem da ću ostati ovdje do kraja sezone", jasno je poručio. Mladi branič ne skriva oduševljenje svojim trenutnim klubom, ističući kako se osjeća sjajno i prihvaćeno. "HSV je sjajan klub i ovdje sam vrlo sretan", dodao je Vušković, čime je potvrdio posvećenost momčadi.

Njegove riječi snažno su odjeknule u medijima, ne samo zbog emocija, već i zbog zrelosti koju pokazuje unatoč mladosti. Poruka upućena Tottenhamu – "oni to znaju" – jasan je signal da pri donošenju budućih odluka o njegovoj karijeri londonski klub mora uzeti u obzir i njegove osobne prioritete.