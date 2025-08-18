Hrvat izveo nogometno čudo, Talijani u transu: 'To se zaista nikada nije dogodilo!'

Hrvatski vratar Adrian Šemper imao je večer za pamćenje u svom prvom službenom nastupu za Pisu ove sezone. U dvoboju Coppa Italije protiv Cesene, 27-godišnji Zagrepčanin obranio je čak četiri jedanaesterca i postao apsolutni junak prolaska svoje momčadi u osminu finala.

Budući da u regularnom dijelu nije bilo pogodaka, susret je otišao u raspucavanje, gdje je Šemper preuzeo glavnu ulogu i serijom fantastičnih obrana doslovno zaključao vrata.

Zaustavio je udarce Diaa, Adama, Arrigonija i Bastonija, a jedini koji ga je uspio svladati bio je Shpendi. Pisa je na kraju slavila 2:1 zahvaljujući preciznim udarcima Cuadrada i Nzole. Talijanski mediji njegovu izvedbu opisali su kao “nogometno čudo”, dok mu je statistička platforma Sofascore dodijelila gotovo savršenu ocjenu 9.8.

“Obraniti četiri jedanaesterca u jednoj seriji, to mi se zaista nikada nije dogodilo”, priznao je Šemper nakon utakmice, ostavši skroman iako je upravo on bio ključni razlog što je Pisa prošla dalje. Za momčad iz Toskane ovaj uspjeh veliko je ohrabrenje uoči početka Serie A i nadolazećeg gostovanja kod Atalante.