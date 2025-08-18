Modrić poslao poruku svim navijačima Milana: Oduševio na terenu pa najavio jednu stvar

Nogometaši Milana uspješno su otvorili nastup u talijanskom Kupu. U nedjelju su u prvom kolu pobijedili Bari s 2:0 i osigurali plasman u drugo kolo. Pobjedničke golove postigli su Rafael Leao u 14. minuti i Christian Pulišić u 48.

Kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, debitirao je za Milan ulaskom s klupe u 66. minuti. Tijekom 29 minuta na terenu upisao je jedno ključno dodavanje, poslao 2/3 točne duge lopte, osvojio 2/3 duela u kojima je sudjelovao, oduzeo jednu loptu i realizirao jedan uspješan dribling.

Nakon pobjedničkog debija, Modrić se oglasio na Instagramu objavom: "Moj novi dom! Hvala od srca svim navijačima Milana na divnom gostoprimstvu i naklonosti koju ste mi pokazali jučer u San Siru. Vidimo se u subotu!"